Ekranların beğenilen dizisi Gönül Dağı bugün 77. bölümü ile TRT 1'de olacak. Dizinin bitiminin ardından 89. Bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Peki, Gönül Dağı 89. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı 89. Bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı çıktı mı?

Gönül Dağı fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı 88. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı 88. bölüm fragmanı izle!

Gönül Dağı, 17 Ekim 2020 tarihinde TRT 1'de yayımlanmaya başlayan aile, dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisidir. Sevilen dizinin yeni bölüm fragmanında neler olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Gönül Dağı 89. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı 89. Bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı çıktı mı?

GÖNÜL DAĞI 89. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gönül Dağı dizisinin 88. Bölümünün ekranlara gelmesinin ardından Gönül dağı 89. Bölüm yayınlandı. Gönül Dağı 89. Bölüm fragmanını Gönül Dağı resmi Youtube kanalı üzerinden izleyebilir, ve dizinin yeni bölümü hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

GÖNÜL DAĞI 88. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Selma ve Taner, Yasemin'in iftira atmasıyla kasabalılardan tepki alır. Zor zamanlar yaşayan Selma'nın kararı ne olacaktır?

Ramazan, hapiste olan babası Hüseyin'in dükkanı mühürlenince kayınpederi Münir'e tepki gösterir. Bu durum Asuman ve Ramazan'ı nasıl etkileyecek?

Veysel ve Cemile, Muammer'in arkadaşının vefat haberini alırlar. Muammer'in arkadaşının kendisinde bir emaneti olduğunu söylemesiyle ikili yola çıkarlar. Yağmur'u yolculuğa çıkmadan Dişçi Musa'ya emanet eden ikili, döndüklerinde neyle karşılaşacak?