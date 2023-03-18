Gönül Dağı 89.bölüm 2. fragmanı | Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı İZLE! Gönül Dağı yeni bölümde neer olacak?

Başrollerinde Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu'nun yer aldığı Gönül Dağı dizisi TRT 1 ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Gönül Dağı'nın yeni bölüm fragmanı merak uyandırdı. Gönül Dağı dizisi fragman İZLE! izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Gönül Dağı dizisinin 89. bölümü merak konusu oldu. İşte, Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izleme linki!

GÖNÜL DAĞI DİZİSİ KONUSU NE?

Bozkırda bir Anadolu masalı. Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesidir Gönül Dağı, Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının hikayesidir Gönül DağI, Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesidir Gönül DağI, yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan "Bozkırın kalemi" Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, ilk bölümde izleyicilerin beğenisini kazanacak ekranlara kilitleyecek bir dizi. İzleyenlerin memleket özlemini giderecek görsel bir şölen. Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan'ın başrollerini üstlendiği dizi, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi...

Çocukluk aşkı Dilek'le bir gün buluşma hayali kuran Taner'in kuzenleriyle yaptığı müthiş icat. Düğüncüleri, ağıtçıları, gelenekleri, tüm samimiyetiyle Anadolu insanı. Bozkır topraklarının süsü özgürlük timsali Yılki Atları...

Nerde bir aşığın, bir yetimin kalbi kırılsa Gönül Dağından bir parça taş kopar derler ama büyük ama küçük. Sevdiklerine kavuşamayan aşıklara, savurduğu taşlarla kol kanat geren Gönül Dağı.. İzlerken yaşayacak, hissedecek, duygulanacak ve gönülden bağlanacaksınız.

GÖNÜL DAĞI HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Gönül Dağı dizisi; Anadolu'yu konu alan, izleyiciye keyifli dakikalar yaşatan, sıcak bir aile dizisidir. Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı TRT 1'de her Cumartesi saat 20:00'da seyircisi ile buluşuyor.