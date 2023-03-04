Ekranların beğenilen dizisi Gönül Dağı bugün 87. bölümü ile TRT 1'de olacak. Dizinin bitiminin ardından 88. bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Peki, Gönül Dağı 88. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Gönül Dağı yeni bölümde neler olacak? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Gönül Dağı, 17 Ekim 2020 tarihinde TRT 1'de yayımlanmaya başlayan aile, dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisidir. Gönül Dağı 88. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Gönül Dağı yeni bölümde neler olacak?

GÖNÜL DAĞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gönül Dağı her Cumartesi saat 20:00 'da TRT 1'de ekranlara geliyor.

GÖNÜL DAĞI 88. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gönül Dağı 87. bölümünün ardından 88. bölüm fragmanı henüz çıkmadı. Fragman yayınlandığında paylaşacağız.

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yasemin'in (Merve Yıldız) gerçek yüzünü gördükten ve onun hakkında bilinmeyenleri öğrendikten sonra nikahtan vazgeçen Taner (Berk Atan), annesi Halime'ye (Şebnem Dilligil) ve ablası Zahide'ye (Ecem Özkaya), artık evlilik lafı duymak istemediğini söyler. Çıkardığı Gedelli gazetesi sonrası kasabalıların tehditleriyle başa çıkmayan Ramazan (Cihat Süvarioğlu) kaçırılır. Amcaoğulları Taner ve Veysel (Semih Ertürk), karısı Asuman (Hazal Çağlar) ve kayınpederi Belediye Başkanı Münir Bey (Ege Aydan) Ramazan'ı aramaya başlarlar. Kaçıranların silahla tehdit ettiği Ramazan kaçmayı başarabilecek mi? Amcaoğulları onu kurtarmak için nasıl bir operasyon planlar Gönül Dağı'nın seksen altıncı bölümünde izleyeceğiz. Sefer (Ferdi Sancar), son günlerde başını sürekli belaya sokan ve ergenlik sorunları yaşayan Erkan (Samet Arda Mercan) için bir sürpriz hazırlar. Onun hayallerini gerçekleştirmesine yardımcı olacak bu sürpriz nedir? Yeni bölümde öğreneceğiz. Yemek götürdüğü Divane'nin (Sait Seçkin) kimliğinden isminin Adem olduğunu öğrenen Selma öğretmen onun köyüne giderek sırlarını öğrenmeye çalışır. Divane'nin sakladığı sırlar açığa çıkacak mı Gönül Dağı'nın seksen altıncı bölümünde... Düğün tarihini erkene alan Elif (Zümre Meğreli) ve Kenan (Serkan Kuru), gelen bir haberle şok olurlar. İkiliyi sarsan bu olayı dizinin yeni bölümünde öğreneceğiz.

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Amcaoğulları hayallerine bir adım daha yaklaşır. Bilişim Vadisi'ni kurmak için kolları sıvayan amcaoğulları, beklemedikleri bir engelle karşılaşır. Taner, inşaatının durmaması için ne yapacaktır? Selma, Divane'nin kızına kavuşabilmesi için ipuçlarının peşindedir. Dursun Çavuş'a ulaşmaya çalışan Selma, sırrı bilen tek kişinin tanıdığı biri olduğunu öğrenir. Selma, gerçekleri öğrenecek midir? Nikahın son anda iptal olmasını hazmedemeyen Yasemin, Kaya Ailesi'ni rahatsız etmeye devam eder. Taner'in Yasemin'e tepkisi ne olacaktır? Define yüzünden hapse giren Hüseyin ve Muammer'i burada zorlu günler beklemektedir. Koğuşun ağası ve diğer mahkumlar tarafından zor zamanlar yaşayan ikili, içlerinde bulundukları tehlikeli durumdan kurtulabilecek midir?

GÖNÜL DAĞI KONUSU NEDİR?

Dizi, yazar Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış, Anadolu halkının yaşamını konu alan bozkır öykülerinden uyarlanmıştır. Sloganı "Bozkırda bir Anadolu masalı" olarak dizinin afişinde yayınlandı.

Dizi, "Gedelli" adındaki bir kasabada yaşayan üç amca oğlunun, yani üç kuzenin hikâyesini anlatmaktadır. Çocukluk yıllarından beri bir şeyleri icat etme, teknolojik araçlarla uğraşıp tamir etme gibi küçük çapta mucitlikler sergileyen bu üç kuzen, büyüdüklerinde de icatlar yapmaya devam ediyorlar ve farklı bir kanat yapısıyla bir uçak geliştiriyorlar...

GÖNÜL DAĞI OYUNCU KADROSU

Taner Kaya (Berk Atan): Kasabada türlü türlü icatlar yapan zeki, akıllı, bilgili ve hayalperest bir gençtir.

Dilek Akgün Kaya (Gülsim Ali): Taner'in çocukluk aşkıdır. Jeoloji mühendisidir.

Zahide Kaya Arslan (Ecem Özkaya): Taner'in ablasıdır. Sefer'in karısıdır.

Sefer Arslan (Ferdi Sancar): Kasabanın namuslu, dürüst, iyi kalpli bir bireyidir. Zahide'nin kocasıdır.

Ramazan Kaya (Cihat Süvarioğlu): Taner ve Veysel'in amca oğludur. Komik ve enerjiktir.

Veysel Kaya (Semih Ertürk): Ramazan ve Taner'in amca oğludur. Kolayca sinirlenir.