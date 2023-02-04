Ekranların beğenilen dizisi Gönül Dağı bugün 85. bölümü ile TRT 1'de olacak. Dizinin bitiminin ardından 86. bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Peki, Gönül Dağı 86. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Gönül Dağı yeni bölümde neler olacak? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Gönül Dağı, 17 Ekim 2020 tarihinde TRT 1'de yayımlanmaya başlayan aile, dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisidir. Gönül Dağı 86. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Gönül Dağı yeni bölümde neler olacak?

GÖNÜL DAĞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gönül Dağı her Cumartesi saat 20:00 'da TRT 1'de ekranlara geliyor.

GÖNÜL DAĞI 86. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gönül Dağı 85. bölümünün ardından 86. bölüm fragmanı henüz çıkmadı. Fragman yayınlandığında paylaşacağız.

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Halime, ameliyat sonrası evine döner. Yasemin'in Taner'den bir isteği olur. Taner bu istek karşısında ne yapacaktır? Sefer, Erkan'da olan bir takım değişiklikleri fark eder. Erkan ile aralarında olanları Zahide'ye belli etmemeye çalışırken yardımına Selma Öğretmen koşar. Selma, Erkan için yapılacak bir şeyler olduğunu düşünerek Taner'in yanına gider. Fazıl'ın kayıp olduğu haberini öğrenen Selma, Taner ile birlikte aramaya çıkar. İkili Fazıl'ı bulabilecek midir? Psikoloğa gitmeye devam eden Muammer, doktorun kendisiyle ilgili teşhislerini duyunca şaşırır. Muammer, oğluyla olan sorunlarının aslında başka bir sebepten kaynaklandığını öğrenmiştir. Muammer ne yapacaktır ? Ramazan, kartvizit işlerine devam ederken, Gedelli ile ilgili bir işin artık yapılamayacağını öğrenir. İşi devralmaya karar veren Ramazan'ın yeni macerası ne olacaktır?

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Taner ve Yasemin'in nişanı gerçekleştikten sonra yıldırım nikahıyla evlenmeye karar verirler. Nikah saati yaklaştığında Taner, Yasemin'le ilgili bir gerçeği öğrenir. Taner'in tepkisi ne olacaktır? Gedelli'nin Sesi Gazetesi, halk tarafından tepkiyle karşılanmıştır. Ramazan'ın evinin önüne gelen halk, Ramazan'ın dışarı çıkmasını engeller. Ramazan, Taner'in nikahına yetişebilecek midir? Muammer ve Ciritçi Abdullah, bir yolculuğa çıkarlar. Baba oğulun yaptıkları bu yolculukta ikiliyi neler beklemektedir? Kasabadan gitmek isteyen Erkan'ın yüklü bir paraya ihtiyacı vardır. Erkan suç işlemek üzereyken kasabalılar tarafından jandarmaya ihbar edilir. Erkan'ın suçunu kim üstlenecektir?

GÖNÜL DAĞI KONUSU NEDİR?

Dizi, yazar Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış, Anadolu halkının yaşamını konu alan bozkır öykülerinden uyarlanmıştır. Sloganı "Bozkırda bir Anadolu masalı" olarak dizinin afişinde yayınlandı.

Dizi, "Gedelli" adındaki bir kasabada yaşayan üç amca oğlunun, yani üç kuzenin hikâyesini anlatmaktadır. Çocukluk yıllarından beri bir şeyleri icat etme, teknolojik araçlarla uğraşıp tamir etme gibi küçük çapta mucitlikler sergileyen bu üç kuzen, büyüdüklerinde de icatlar yapmaya devam ediyorlar ve farklı bir kanat yapısıyla bir uçak geliştiriyorlar...

GÖNÜL DAĞI OYUNCU KADROSU

Taner Kaya (Berk Atan): Kasabada türlü türlü icatlar yapan zeki, akıllı, bilgili ve hayalperest bir gençtir.

Dilek Akgün Kaya (Gülsim Ali): Taner'in çocukluk aşkıdır. Jeoloji mühendisidir.

Zahide Kaya Arslan (Ecem Özkaya): Taner'in ablasıdır. Sefer'in karısıdır.

Sefer Arslan (Ferdi Sancar): Kasabanın namuslu, dürüst, iyi kalpli bir bireyidir. Zahide'nin kocasıdır.

Ramazan Kaya (Cihat Süvarioğlu): Taner ve Veysel'in amca oğludur. Komik ve enerjiktir.

Veysel Kaya (Semih Ertürk): Ramazan ve Taner'in amca oğludur. Kolayca sinirlenir.