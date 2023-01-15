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Gönül Dağı 83. bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı 83. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Gönül Dağı son bölüm izle! Gönül Dağı son bölüm TV ekranlarında yayınlandı. Gönül Dağı 82. bölümünün ardından Gönül Dağı son bölümünü kaçıran izleyiciler Gönül Dağı son bölüm izle! Gönül Dağı 82. bölüm izle! Gönül Dağı full izle! araştırması yapmaya başladılar. Peki, Gönül Dağı 82. bölümde neler oldu? Gönül Dağı son bölümde neler oldu? İşte, Gönül Dağı 82. Bölüm İZLE! Gönül Dağı son bölüm izle! (VİDEO) 14 Ocak Gönül Dağı son bölümde neler oldu?

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE

Gönül Dağı son bölüm izlemek için haberimizin detaylarında yer alan bilgiler ışığında Gönül Dağı dizisinin son bölümünü izleyebilirsiniz. Gönül Dağı 82. Bölümü 14 Ocak tarihinde İzleyicileri ile TRT1 ekranlarında buluştu.

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Annesinin hastalığını öğrenen Taner, bir karar vermek zorundadır. Taner'i bekleyen zor karar nedir? Asuman ve Ramazan arasında gerilim devam ederken, Ramazan bir işte çalışmaya başlar. Ramazan'ın yeni işi ne olacaktır? Erkan mektup olayı yüzünden soruşturma geçirecektir. Disiplin soruşturması günü yaklaşırken Erkan, karamsarlığa düşer. Selma Öğretmen, Erkan'ın masumluğunu ispatlayabilecek midir? Muammer ve Hüseyin altınların kendilerinde olduğunun anlaşılacak olmasından korkarlar. Ne yapacaklarını düşünürken akıllarına kasabalılara bir oyun oynamak düşer. İkilinin planı nedir?