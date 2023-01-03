Gönül Dağı 81. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı 81. Bölüm fragmanı izle!

Gerek hikayesi gerekse oyuncu kadrosuyla büyük beğeni toplayan Gönül Dağı dizisi aşk, dram ve heyecan dolu sahneleri ile sosyal medyada geniş yer buluyor. Peki Gönül Dağ dizisinin 81. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül dağ son bölümünde neler oldu? Gönül dağ dizisinin konusu nedir? Gönül dağ dizisinin oyuncuları kimlerdir? İşte Gönül Dağ dizisine dair tüm merak edilenler...

TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden Gönül Dağı her hafta Cumartesi günleri yeni bölümüyle izleyicisiylebuluşuyor. Gerek hikayesi gerekse oyuncu kadrosuyla büyük beğeni toplayan Gönül Dağı dizisi aşk, dram ve heyecan dolu sahneleri ile sosyal medyada geniş yer buluyor. Peki Gönül Dağ dizisinin 81. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül dağ son bölümünde neler oldu? Gönül dağ dizisinin konusu nedir? Gönül dağ dizisinin oyuncuları kimlerdir? Detaylar haberimizde...

GÖNÜL DAĞI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Gönül Dağı dizisi, bozkırda yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatmaktadır. Şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesini anlatmaktadır.

GÖNÜL DAĞ SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Amcaoğulları dedelerinden kalan araba ile geçmişten gelen destek sayesinde tekrar motive olurlar. Amcaoğulları, yakın zamanda gerçekleşecek yarışmaya katılmaya karar verirler. Yarışmada neler olacaktır? Halime öğrendiği gerçeklerle bir karar vermeye yönelir. Bu karar kimleri etkileyecektir? Selma Öğretmen, Divane'yi kulübesinde hasta bir şekilde bulur. Rüyasında bir yolculuğa çıkan Divane yolculuğunu tamamlayacak mıdır? Kenan ve Elif'in ziyarete gittikleri köyde işler ilginç hale gelir. İkili köylülere nasıl yardım edecektir? Zahide, Erkan'ın gitmesinden dolayı üzülmek yerine gurur duymaya karar verir. Erkan, zorluklarla başa çıkmaya çalışırken haberlerde maça giden takımın otobüsün kaza haberi gelir. Erkan yaşayacak mıdır? Selami'nin ticari girişimleri başarısızlıkla sonuçlandığı için Keriman tarafından evden kovulmuştu.

GÖNÜL DAĞI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Berk Atan – Taner

Gülsim Ali İlhan – Dilek

Ecem Özkaya – Zahide

Ferdi Sancar – Dolmuşçu Sefer

Erdal Cindoruk – Ağıtçı Hüseyin

Ali Düşenkalkar – Düğüncü Muammer

Yavuz Sepetçi- Ciritçi Abdullah

Gülhan Tekin – Günşıl

Feyza Işık – Döndü

Nuri Gökaşan- Dişçi Musa

Cihat Süvarioğlu- Ramazan

Semih Ertürk- Veysel

Nazlı Pınar Kaya – Cemile

Ege Aydan- Belediye Başkanı Celal Bey,

Eser Eyüboğlu – Selami

Çiğdem Aygün – Keriman

Şebnem Dilligil – Halime

Hüseyin Sevimli – Rıfat

Zümre Meğreli – Hemşire Elif

Hazal Çağlar – Asuman

Ulviye Karaca- Gülsüm Öğretmen

Serkan Kuru - Doktor Kemal