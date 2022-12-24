Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gönül Dağı 79. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı 79. Bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı çıktı mı?

Gündem Haberleri

Gönül Dağı 79. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı 79. Bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı çıktı mı?

Ekranların beğenilen dizisi Gönül Dağı bugün 77. bölümü ile TRT 1'de olacak. Dizinin bitiminin ardından 79. Bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Peki, Gönül Dağı 79. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı 79. Bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı çıktı mı?

24 Aralık 2022 Trt1 Yayın Akışı24 Aralık 2022 Trt1 Yayın Akışı

Gönül Dağı, 17 Ekim 2020 tarihinde TRT 1'de yayımlanmaya başlayan aile, dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisidir. Sevilen dizinin yeni bölüm fragmanında neler olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Gönül Dağı 79. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı 79. Bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı çıktı mı?

GÖNÜL DAĞI 79. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gönül Dağı dizisinin 78. Bölümünün ekranlara gelmesinin ardından Gönül dağı 79. Bölüm 2 fragmanı, 20 Aralık tarihinde resmi Youtube kanalı üzerinden yayınlandı.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Gönül Dağı Dizi Gündem Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title