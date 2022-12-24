Ekranların beğenilen dizisi Gönül Dağı bugün 77. bölümü ile TRT 1'de olacak. Dizinin bitiminin ardından 79. Bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Peki, Gönül Dağı 79. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı 79. Bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı çıktı mı?

Gönül Dağı, 17 Ekim 2020 tarihinde TRT 1'de yayımlanmaya başlayan aile, dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisidir. Sevilen dizinin yeni bölüm fragmanında neler olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Gönül Dağı 79. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı 79. Bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı çıktı mı?

GÖNÜL DAĞI 79. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gönül Dağı dizisinin 78. Bölümünün ekranlara gelmesinin ardından Gönül dağı 79. Bölüm 2 fragmanı, 20 Aralık tarihinde resmi Youtube kanalı üzerinden yayınlandı.