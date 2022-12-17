Ekranların beğenilen dizisi Gönül Dağı bugün 78. bölümü ile TRT 1'de olacak. Dizinin bitiminin ardından 79. bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Peki, Gönül Dağı 79. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Gönül Dağı yeni bölümde neler olacak? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Gönül Dağı, 17 Ekim 2020 tarihinde TRT 1'de yayımlanmaya başlayan aile, dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisidir. Gönül Dağı 79. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Gönül Dağı yeni bölümde neler olacak?

GÖNÜL DAĞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gönül Dağı her Cumartesi saat 20:00 'da TRT 1'de ekranlara geliyor.

GÖNÜL DAĞI 79. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gönül Dağı 78. bölümünün ardından 79. bölüm fragmanı henüz çıkmadı. Fragman yayınlandığında paylaşacağız.

GÖNÜL DAĞI 78. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Elif, annesinin kasabaya dönüşüyle birlikte ikilem içinde kalır. Geçmişin acı travmalarını derinden hisseden Elif, annesinin hikayesini öğrendiğinde onu affedebilecek midir? Amcaoğullarıyla en iyi nişan organizasyonunu yapma konusunda iddialaşan Cemile, Asuman ve Zahide kolları sıvamıştır. Asuman müzik okulunda Mahmut Tuncer'le karşılaşınca onu nişanda sahneye çıkmaya ikna eder. Mahmut Tuncer'in Gedelli'ye gelişiyle birlikte başta amcaoğulları olmak üzere herkeste hem şaşkınlık hem de sevinç oluşur. Büyük iş başardıklarını düşünen Cemile ve Asuman, nişan günü Mahmut Tuncer'in kaçırılmasıyla zor duruma düşer ve soluğu amcaoğullarının yanında alır. Nişan saatine kadar Mahmut Tuncer'i bulabilecekler midir?

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Amcaoğulları, sıcak su ihalesi için çalışırken davalık oldukları Şilililerden kötü bir hamle gelir. Amcaoğulları başlarındaki sorunu herkesten gizler. Amcaoğulları bu zor durumdan nasıl kurtulacaktır? Selma Öğretmen, okuldaki çocuklara laboratuvar yapmak için uğraşırken işi zorlaşmıştır. Selma Öğretmen'in azminden etkilenip ona yardım etmeye kim karar verir? Rıfat ve Mihriban, mutlu evliliklerini sürdürmeye çalışırken Hacer'in gölgesi üzerlerindedir. Hacer'in olmayacak davranışları, Rıfat'a hangi kararları aldırmaya sevk edecektir?

GÖNÜL DAĞI KONUSU NEDİR?

Dizi, yazar Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış, Anadolu halkının yaşamını konu alan bozkır öykülerinden uyarlanmıştır. Sloganı "Bozkırda bir Anadolu masalı" olarak dizinin afişinde yayınlandı.

Dizi, "Gedelli" adındaki bir kasabada yaşayan üç amca oğlunun, yani üç kuzenin hikâyesini anlatmaktadır. Çocukluk yıllarından beri bir şeyleri icat etme, teknolojik araçlarla uğraşıp tamir etme gibi küçük çapta mucitlikler sergileyen bu üç kuzen, büyüdüklerinde de icatlar yapmaya devam ediyorlar ve farklı bir kanat yapısıyla bir uçak geliştiriyorlar...

GÖNÜL DAĞI OYUNCU KADROSU

Taner Kaya (Berk Atan): Kasabada türlü türlü icatlar yapan zeki, akıllı, bilgili ve hayalperest bir gençtir.

Dilek Akgün Kaya (Gülsim Ali): Taner'in çocukluk aşkıdır. Jeoloji mühendisidir.

Zahide Kaya Arslan (Ecem Özkaya): Taner'in ablasıdır. Sefer'in karısıdır.

Sefer Arslan (Ferdi Sancar): Kasabanın namuslu, dürüst, iyi kalpli bir bireyidir. Zahide'nin kocasıdır.

Ramazan Kaya (Cihat Süvarioğlu): Taner ve Veysel'in amca oğludur. Komik ve enerjiktir.

Veysel Kaya (Semih Ertürk): Ramazan ve Taner'in amca oğludur. Kolayca sinirlenir.