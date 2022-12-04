Ekranların beğenilen dizisi Gönül Dağı bugün 77. bölümü ile TRT 1'de olacak. Dizinin bitiminin ardından 78. bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Peki, Gönül Dağı 78. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı 78. Bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı çıktı mı?

Gönül Dağı, 17 Ekim 2020 tarihinde TRT 1'de yayımlanmaya başlayan aile, dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisidir. Sevilen dizinin yeni bölüm fragmanında neler olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Gönül Dağı 78. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı 78. Bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı çıktı mı?

GÖNÜL DAĞI 78. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gönül Dağı dizisinin 77. Bölümünün ekranlara gelmesinin ardından Gönül dağı 78. Bölüm yayınlanmadı. Dünya kupası nedeniyle yeni bölümlerine bir süre ara veren dizinin yeni bölüm tarihi ise bilinmiyor.

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Elif, annesinin kasabaya dönüşüyle birlikte ikilem içinde kalır. Geçmişin acı travmalarını derinden hisseden Elif, annesinin hikayesini öğrendiğinde onu affedebilecek midir? Amcaoğullarıyla en iyi nişan organizasyonunu yapma konusunda iddialaşan Cemile, Asuman ve Zahide kolları sıvamıştır. Asuman müzik okulunda Mahmut Tuncer'le karşılaşınca onu nişanda sahneye çıkmaya ikna eder. Mahmut Tuncer'in Gedelli'ye gelişiyle birlikte başta amcaoğulları olmak üzere herkeste hem şaşkınlık hem de sevinç oluşur. Büyük iş başardıklarını düşünen Cemile ve Asuman, nişan günü Mahmut Tuncer'in kaçırılmasıyla zor duruma düşer ve soluğu amcaoğullarının yanında alır. Nişan saatine kadar Mahmut Tuncer'i bulabilecekler midir?