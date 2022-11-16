Gönül Dağı 77. Bölüm 2. fragman yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni fragman İZLE! Gönül Dağı 77. Bölüm 2. fragman Full HD İZLE!
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TRT'nin en sevilen dizileri arasında yer alan Gönül Dağı dizisinin yeni bölümünü merak eden kişiler, Gönül Dağı fragman izle araması ile Gönül Dağı 77. Bölüm 2. fragmanını araştırıyorlar. Gönül Dağı dizisinin yeni bölüm fragmanı, yeni bölümün yayınlanmasının hemen ardından merak ediliyor. İşte Gönül Dağı 77. Bölüm 2. fragman yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni fragman İZLE! Gönül Dağı 77. Bölüm 2. fragman Full HD İZLE!
Gönül Dağı fragman izle araması, Cumartesi günü TRT1 ekranlarında yayınlanmakta olan Gönül Dağı 76. Bölümün sona ermesi ile birlikte yayınlandı. 76. Bölümü izleyen vatandaşlar bölümün sona ermesi ile birlikte Gönül Dağı 77. Bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Gönül Dağı 77. Bölüm 2. fragman yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni fragman İZLE! Gönül Dağı 77. Bölüm 2. fragman Full HD İZLE!
Gönül Dağı 76. Bölüm fragmanı 13 Kasım tarihinde izleyiciler ile buluştu. Merakla beklenen Gönül Dağı 77. Bölüm ise 19 Kasım Cumartesi günü TRT1 ekranlarında izleyicileri ile buluşacak.
Berk Atan - Taner Kaya
Ecem Özkaya - Zahide Kaya/Arslan
Ferdi Sancar - Sefer Arslan
Cihat Süvarioğlu - Ramazan Kaya
Semih Ertürk - Veysel Kaya
Ali Düşenkalkar - Muammer Kaya
Erdal Cindoruk - Hüseyin Kaya
Nazlı Pınar Kaya - Cemile Çakır/Kaya
Şebnem Dilligil - Halime Kaya
Feyza Işık - Döndü Kaya
Gülhan Tekin - Günşıl Kaya
Yavuz Sepetçi - Abdullah Kaya
Ege Aydan - Münir Korkmaz
Hazal Çağlar - Asuman Korkmaz/Kaya
Nuri Gökaşan - Musa Çakır
Eser Eyüboğlu - Selami Fersoy
Hüseyin Sevimli - Rıfat Turan
Çiğdem Aygün - Keriman Yavru/Fersoy