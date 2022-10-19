Gönül Dağı 73. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı son fragman İZLE! Gönül Dağı 73. Bölüm 2. fragmanı Full HD İZLE!
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TRT'nin en sevilen dizileri arasında yer alan Gönül Dağı dizisinin yeni bölümünü merak eden kişiler, Gönül Dağı fragman izle araması ile Gönül Dağı 73. Bölüm fragmanını araştırıyorlar. Gönül Dağı dizisinin yeni bölüm fragmanı, yeni bölümün yayınlanmasının hemen ardından merak ediliyor. İşte Gönül Dağı 73. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı son fragman İZLE! Gönül Dağı 73. Bölüm 2. fragmanı Full HD İZLE!
Gönül Dağı fragman izle araması, Cumartesi günü TRT1 ekranlarında yayınlanmakta olan Gönül Dağı 72. Bölümün sona ermesi ile birlikte yayınlandı. 72. Bölümü izleyen vatandaşlar bölümün sona ermesi ile birlikte Gönül Dağı 73. Bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Peki, Gönül Dağı 73. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı son fragman İZLE! Gönül Dağı 73. Bölüm 2. fragmanı Full HD İZLE!
Gönül Dağı 73. Bölüm 2. fragmanı 18 Ekim tarihinde izleyiciler ile buluştu. Merakla beklenen Gönül Dağı 73. Bölüm ise 22 Ekim Cumartesi günü TRT1 ekranlarında izleyicileri ile buluşacak.
Gönül Dağı dizisi, bozkırda yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatmaktadır. Şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesini anlatmaktadır.
Berk Atan - Taner Kaya
Ecem Özkaya - Zahide Kaya/Arslan
Ferdi Sancar - Sefer Arslan
Cihat Süvarioğlu - Ramazan Kaya
Semih Ertürk - Veysel Kaya
Ali Düşenkalkar - Muammer Kaya
Erdal Cindoruk - Hüseyin Kaya
Nazlı Pınar Kaya - Cemile Çakır/Kaya
Şebnem Dilligil - Halime Kaya
Feyza Işık - Döndü Kaya
Gülhan Tekin - Günşıl Kaya
Yavuz Sepetçi - Abdullah Kaya
Ege Aydan - Münir Korkmaz
Hazal Çağlar - Asuman Korkmaz/Kaya
Nuri Gökaşan - Musa Çakır
Eser Eyüboğlu - Selami Fersoy
Hüseyin Sevimli - Rıfat Turan
Çiğdem Aygün - Keriman Yavru/Fersoy