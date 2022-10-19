TRT'nin en sevilen dizileri arasında yer alan Gönül Dağı dizisinin yeni bölümünü merak eden kişiler, Gönül Dağı fragman izle araması ile Gönül Dağı 73. Bölüm fragmanını araştırıyorlar. Gönül Dağı dizisinin yeni bölüm fragmanı, yeni bölümün yayınlanmasının hemen ardından merak ediliyor. İşte Gönül Dağı 73. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı son fragman İZLE! Gönül Dağı 73. Bölüm 2. fragmanı Full HD İZLE!

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Gönül Dağı fragman izle araması, Cumartesi günü TRT1 ekranlarında yayınlanmakta olan Gönül Dağı 72. Bölümün sona ermesi ile birlikte yayınlandı. 72. Bölümü izleyen vatandaşlar bölümün sona ermesi ile birlikte Gönül Dağı 73. Bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Peki, Gönül Dağı 73. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı son fragman İZLE! Gönül Dağı 73. Bölüm 2. fragmanı Full HD İZLE!

GÖNÜL DAĞI FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Gönül Dağı 73. Bölüm 2. fragmanı 18 Ekim tarihinde izleyiciler ile buluştu. Merakla beklenen Gönül Dağı 73. Bölüm ise 22 Ekim Cumartesi günü TRT1 ekranlarında izleyicileri ile buluşacak.

GÖNÜL DAĞI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Gönül Dağı dizisi, bozkırda yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatmaktadır. Şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesini anlatmaktadır.

GÖNÜL DAĞI DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Berk Atan - Taner Kaya

Ecem Özkaya - Zahide Kaya/Arslan

Ferdi Sancar - Sefer Arslan

Cihat Süvarioğlu - Ramazan Kaya

Semih Ertürk - Veysel Kaya

Ali Düşenkalkar - Muammer Kaya

Erdal Cindoruk - Hüseyin Kaya

Nazlı Pınar Kaya - Cemile Çakır/Kaya

Şebnem Dilligil - Halime Kaya

Feyza Işık - Döndü Kaya

Gülhan Tekin - Günşıl Kaya

Yavuz Sepetçi - Abdullah Kaya

Ege Aydan - Münir Korkmaz

Hazal Çağlar - Asuman Korkmaz/Kaya

Nuri Gökaşan - Musa Çakır

Eser Eyüboğlu - Selami Fersoy

Hüseyin Sevimli - Rıfat Turan

Çiğdem Aygün - Keriman Yavru/Fersoy