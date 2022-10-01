TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı bugün 70. bölüm ile ekranlara gelecek. Yeni bölümünün ardından izleyiciler, Gönül Dağı 71. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Son bölümde neler oldu? merak etti. Peki, Gönül Dağı 71. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

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Gönül Dağı, 17 Ekim 2020 tarihinde TRT 1'de yayın hayatına başlayan aile, komedi, aşk ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Gönül Dağı 71. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Son bölümde neler oldu?

GÖNÜL DAĞI KONUSU NE?

Dizi, yazar Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden uyarlanmıştır. Sloganı "Bozkırda bir Anadolu masalı" olarak dizinin afişinde yayınlandı.

Dizi; "Gedelli" adındaki bir kasabada yaşayan üç tane amca oğlunun, yani üç kuzenin hikâyesini anlatmaktadır. Çocukluk yıllarından beri bir şeyleri icat etme, teknolojik araçlarla uğraşıp tamir etme gibi küçük çapta mucitlikler yapan bu üç kuzen, büyüdüklerinde de icatlar yapmaya devam ediyorlar ve farklı bir kanat yapısıyla bir uçak geliştiriyorlar.

Bir yandan kuzenlerin mucitlik aşkı ve üretme kabiliyeti, diğer yandan kasabada gerçekleşen komik olaylar ve aşk ilişkileri; diziyi eğlenceli kılmaktadır.

GÖNÜL DAĞI 71. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin bugün yayınlanacak olan 70. bölümünün ardından 71. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor. Yeni

GÖNÜL DAĞI 70. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Geçtiğimiz hafta izlediğimiz bölümde Zeki Durmaz'ı öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan ve tutuklu yargılanan Veysel (Semih Ertürk)'in suçsuzluğu ispat edilebilecek mi? Amcaoğulları Taner (Berk Atan), Ramazan (Cihat Süvarioğlu) ve Doktor Kenan (Serkan Kuru) olay gecesinin tanığı arayışına giriyor. Bu arada bir tanık bulunuyor: Kellerin Rıfat (Hüseyin Sevimli). Rıfat, karısı Mihriban'la (Hande Nur Tekin) amcaoğullarının yanına giderek o gece Veysel'in yanında olduğunu anlatıyor. Taner ve Ramazan, sevinçle Rıfat'ı savcının yanına götürüyor. Savcı, Rıfat'la konuştuktan sonra onun tanık olup olmadığına karar veriyor. Savcının kararını Gönül Dağı'nın yetmişinci bölümünde izleyeceğiz. Geçtiğimiz haftaki bölümde kalp krizi geçirerek kendinden geçen Ciritçi Abdullah (Yavuz Sepetçi) iyileşiyor. Veysel'in tutuklanmasından ve Kaya ailesinde yaşananlardan haberi olmayan Ciritçi Abdullah'ı kurtaran esrarengiz kişi kim, yeni bölümde öğreneceğiz. Zahide (Ecem Özkaya) ve Sefer (Ferdi Sancar) çiftliğinde çalıştıkları ve çocuklarına büyük ilgi ve ihtimam gösteren Kasım'dan (Cengiz Sezgin) gerçekleri öğreniyor. Kasım'ın, çocuklarının dedesi, ölen ilk eşi Fikret'in babası olduğunu öğrenen Zahide, bu konuda nasıl bir karara varacak dizinin yetmişinci bölümünde izleyeceğiz.

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Muammer'in açtığı dava, Kaya Ailesi'nde küslüğe sebebiyet vermiştir. Ciritçi Abdullah, buna engel olmak için Muammer'in kapısını çalar ve davayı geri çekmesini söyler. Muammer'in buna cevabı ne olacaktır? Cemile yaşadığı talihsiz olayı Veysel'den gizlemek istese de başarılı olamaz. Dişçi Musa üzerinden her şeyi öğrenen Veysel öfkesine yenilecek midir? Ramazan ve Asuman balayına gitmişlerdir. Ramazan'ın askerlik arkadaşının ayarladığı otelde Ramazan ve Asuman'ı ne gibi olaylar beklemektedir? Günşıl'a bir tiyatro yarışması teklifi gelir. Eğer kazanırsa büyük şehirde tiyatro eğitimi almaya gidecektir. Günşıl bu fırsatı değerlendirmek ister ve kolları sıvar. Sonunda başarılı olabilecek midir?

GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI KİMLER?

Berk Atan : Taner Kaya

Gülsim Ali : Dilek Akgün

Cihat Süvarioğlu : Ramazan Kaya

Semih Ertürk : Veysel Kaya

Ecem Özkaya : Zahide Kaya/Arslan

Ferdi Sancar : Sefer Arslan

Ali Düşenkalkar : Muammer Kaya

Erdal Cindoruk : Hüseyin Kaya

Şebnem Dilligil : Halime Kaya