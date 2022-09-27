Gönül Dağı 70. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni sezon 70. bölüm fragmanı çıktı mı? Gönül Dağı 70. bölüm fragmanı İZLE FULL HD!
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TRT'nin en sevilen dizileri arasında yer alan ve yayınlandığı gün reytingleri dahi arttıran Gönül Dağı dizisi, izleyicileri tarafından oldukça ilgi ve merakla karşılanıyor. Gönül Dağı'nın son bölümünü kaçıran izleyiciler internet üzerinde Gönül Dağı 70. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aramalarını yapıyorlar Gönül Dağı 70. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni sezon 70. bölüm fragmanı çıktı mı? Gönül Dağı 70. bölüm fragmanı İZLE FULL HD!
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GÖNÜL DAĞI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
Gönül Dağı dizisi, bozkırda yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatmaktadır. Şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesini anlatmaktadır.
GÖNÜL DAĞI DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?
Berk Atan - Taner Kaya
Ecem Özkaya - Zahide Kaya/Arslan
Ferdi Sancar - Sefer Arslan
Cihat Süvarioğlu - Ramazan Kaya
Semih Ertürk - Veysel Kaya
Ali Düşenkalkar - Muammer Kaya
Erdal Cindoruk - Hüseyin Kaya
Nazlı Pınar Kaya - Cemile Çakır/Kaya
Şebnem Dilligil - Halime Kaya
Feyza Işık - Döndü Kaya
Gülhan Tekin - Günşıl Kaya
Yavuz Sepetçi - Abdullah Kaya
Ege Aydan - Münir Korkmaz
Hazal Çağlar - Asuman Korkmaz/Kaya
Nuri Gökaşan - Musa Çakır
Eser Eyüboğlu - Selami Fersoy
Hüseyin Sevimli - Rıfat Turan
Çiğdem Aygün - Keriman Yavru/Fersoy