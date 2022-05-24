Gönül Dağı 65. bölüm fragmanı yayınlandı! Gönül Dağı 65. bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle! - Haberler

Patates toplama makineleri, Şilililere ulaşan amcaoğulları, büyük bir mutlulukla işleri büyütmek için tüm güçleriyle çalışmaya devam ederler. O sırada Taner'in babasının yaşadığı haberini almalarıyla birlikte amcaoğulları kendilerini Tokat'ta bulurlar. Taner sonunda babasına kavuşabilecek midir? Zahide ise doğumuyla ilgili riskli bir durum olduğunu öğrenir. Ancak babasıyla ilgili duyduğu gelişmeler Sefer'le birlikte yola koyulmalarına sebep olur. Sefer ve Zahide'yi nasıl bir yolculuk beklemektedir?