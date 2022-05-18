Gönül Dağı 64. bölüm fragmanı yayınlandı! Gönül Dağı 64. bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle! - Haberler

Ekranların beğenilen dizisi Gönül Dağı yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Gönül Dağı dizisinin 64. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Gönül Dağı konusu nedir? Gönül Dağı 64. Fragmanı nasıl izlenir! Gönül Dağı oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asuman ve Ramazan'ın nişanını sorunsuz bir şekilde atlatmanın mutluluğunu yaşayan amcaoğulları, motive bir şekilde Şili'ye gidecek makineler üzerinde çalışmaya koyulurlar. İşleri vaktinden önce bitirmenin huzuru içinde gittikleri aile pikniğinde keyifli vakit geçirirken aldıkları bir telefonla kendilerini yeni bir sorunun ortasında bulan amcaoğulları, bu zorlu sürecin üstesinden nasıl geleceklerdir? Sefer ve Zahide Emre'nin annesini aramaya devam ederken Emre'nin durumu her geçen gün daha üzücü bir hal almaktadır. Annesini bulduklarında hiç beklemedikleri bir tepkiyle karşılaşan Sefer ve Zahide nasıl bir yol izleyecektir? Kendilerini kapının önünde bulan Selami ve Keriman, bir çözüm yolu ararken onlara yardım eli uzatan Sefer olur. Yeni işlerine dört kolla sarılan Selami ve Keriman'ı bekleyen gelişme ne olacaktır?

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