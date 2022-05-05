Gönül Dağı 64. bölüm fragmanı yayınlandı! Gönül Dağı 64. bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi Gönül Dağı yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Gönül Dağı dizisinin 64. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Gönül Dağı konusu nedir? Gönül Dağı 64. Fragmanı nasıl izlenir! Gönül Dağı oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Kenan'ın babasıyla yaşadığı problem üzerine evi terk etmesi Döndü ile Muammer arasında da gerginliğe sebep olur. Muammer geri adım atmazken, konuştuğu herkesi kırmaya başlamıştır. Döndü'nün de evi terk etmesiyle herkes Muammer'e sırt çevirirken, evle ilgili beklenmeyen bir gelişme olur. Bu gelişme Muammer üzerinde nasıl bir etkiye sebep olacaktır? Ramot'u bastırmayı kafasına koyan Asuman, Ramazan'ı yayınevleriyle görüşmeye götürür. Asuman'ın beklediği gibi ilerlemeyen bu süreç, Asuman ve Ramazan'ı nasıl bir maceraya sürükleyecektir? Kardeşleriyle miras kavgası devam eden Selami'nin alacağı karar ne olacaktır? Öte yandan Kenan'ı ziyarete gelen biri vardır. Bu sürpriz misafir, Kenan'ı giderek zorlaşan bir sürece sürüklerken, Kenan bunun üstesinden gelebilecek midir?"

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