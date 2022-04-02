Gönül Dağı 59. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölümde neler olacak?

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GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gedelli'de Ramazan hazırlıkları son sürat devam ederken herkesi tatlı bir telaş sarmıştır. Bu,Kenan'ın ailesiyle geçireceği ilk Ramazan olacaktır. Başta Veysel olmak üzere amcaoğulları Kenan'ın Ramazan'ı tam anlamıyla yaşamasını sağlamak için kolları sıvarken, Ramazan neleri beraberinde getirecektir?

Rıfat'ın durumunun giderek kötüleşmesi ile Ciritçi Abdullah duruma müdahale eder. Ciritçi Abdullah ile çıktığı yolculuk, Rıfat'ta nasıl yansımalara neden olacaktır? Öte yandan ablası ve abisinin gelmesiyle kendini miras davasının içinde bulan Selami, savaş zırhlarını kuşanır. İlhami ve Melahat ile girdiği bu rekabet Selami'yi nasıl maceralara sürükleyecektir? Bunların yanında hiç beklemediği bir teklif alan Kenan, Elif ile teklif arasında kalır. Kenan'ın alacağı karar ne olacaktır?

SADAKATSİZ 59. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sadakatsiz 59. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.

GÖNÜL DAĞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gönül Dağı her Cumartesi günü TRT1'de saat 20:00 'da başlıyor.

GÖNÜL DAĞI KONUSU NE?

Dizi, yazar Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış, Anadolu halkının yaşamını konu alan bozkır öykülerinden uyarlanmıştır. Sloganı "Bozkırda bir Anadolu masalı" olarak dizinin afişinde yayınlandı. Gedelli adındaki bir kasabada yaşayan üç tane amca oğlunun, yani üç kuzenin hikâyesini anlatmaktadır. Çocukluk yıllarından beri bir şeyleri icat etme, teknolojik araçlarla uğraşıp tamir etme gibi küçük çapta mucitlikler yapan bu üç kuzen, büyüdüklerinde de icatlar yapmaya devam ediyorlar ve farklı bir kanat yapısıyla bir uçak geliştiriyorlar.

GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI KİMLER?

Taner Kaya (Berk Atan): Kasabada türlü türlü icatlar yapan zeki, akıllı, bilgili ve hayalperest bir gençtir.

Dilek Akgün Kaya (Gülsim Ali): Taner'in çocukluk âşkıdır. Jeoloji mühendisidir.

Zahide Kaya Arslan (Ecem Özkaya): Taner'in ablasıdır. Sefer'in karısıdır.

Sefer Arslan (Ferdi Sancar): Kasabanın namuslu, dürüst, iyi kalpli bir bireyidir. Zahide'nin kocasıdır.

Ramazan Kaya (Cihat Süvarioğlu): Taner ve Veysel'in amca oğludur. Komik ve enerjiktir.

Veysel Kaya (Semih Ertürk): Ramazan ve Taner'in amca oğludur. Kolayca sinirlenir.

Cemile Çakır Kaya (Nazlı Pınar Kaya): Veysel'in karısıdır. Sevimli ve eğlenceli birisidir.

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