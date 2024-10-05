Gönül Dağı 148. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, hangi kanalda izlenir?

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde neler olacağı merak konusu olan dizi, izleyicilerini ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Fragman, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve birçok kişi tarafından paylaşıldı. Peki, Gönül Dağı fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, hangi kanalda izlenir?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Taner babasıyla ilgili gerçeği amcaoğulları ve eşleri dışında herkesten saklamaya karar verir. Ciritçi defterin sahibiyle ilgili yeni bilgiler bulur. Ciritçi, oğluyla ilgili gerçeği öğrenebilecek midir? Hüseyin'in bebeği için doktorlar erkenden sünnet olmasını tavsiye eder. Ramazan Mete ve Yusuf sünnet olmadığı için amcaoğulları toplu sünnet yapmaya karar verir. Sünnet sırasında neler yaşanacaktır? Erkan, Filiz'le birlikte evlenme kararını Sefer'e söyler. Sefer, Erkan'ın evlilik için canla başla çabalamasını görür. Sefer çocukları için nasıl bir fedakarlık yapacaktır? Asuman ile program yapmak isteyen müzik yapımcısı kasabaya gelir. Yapımcı kasabada neler yaşayacaktır?

GÖNÜL DAĞI NEREDEN İZLENİR?

Bozkırda bir Anadolu masalı Gönül Dağı yeni bölümleriyle her cumartesi 20.00'de TRT1'de.

148. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Taner içine kapandığı için Selma endişelenir. Kasabanın su sıkıntısı sorunu devam etmektedir. Ramazan ve Veysel Taner'i eski haline döndürebilmek için icat yapması gerektiğini düşünür. Amca oğulları su motorunu nasıl yapacaktır? Ciritçi Abdullah, oğlunun yaşadığı gerçeğiyle yüzleşirken bir yolculuğa çıkar. Yolculuk sonunda Taner'e İrfan'ın yanına gitmek istediğini söyler. Ciritçi, İrfan ile karşılaştığında ne olacaktır? Sefer, Süslü Badegül'ün devir işlemlerini yapar. Rıfat, Selami, Erkan ve Filiz Süslü Badegül'ü geri alabilmek için plan yaparlar. Süslü Badegül'ün yeni sahibi nasıl biri çıkacaktır?