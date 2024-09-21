Gönül Dağı 145. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı full HD bölüm izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu?

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GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM NELER OLDU?

Taner'in babası yaşıyor mu? Babasının mezarında başka birinin yattığı gerçeğiyle yüzleşen Taner, bu konuyu kapatmaya karar verir. Selma ve amcaoğulları ise, onun babasını araması konusunda ellerinden geleni yapacaktır. Taner'e tuzak kurarak onu bu yolculuğa çıkarırlar. Taner'in babasının izi bulunabilecek mi? Dizinin yüz kırk dördüncü bölümünde izleyeceğiz. Ciritçi Abdullah, emanet defterin peşinde… Emanet defterin peşinde yolculuğa çıkan Ciritçi Abdullah bir isme ulaşır. Defterin asıl sahibi kim çıkacak ve sırlar nasıl aralanacak yeni bölümde seyredeceğiz. Sedef ve İsmet Sefer'den ne isteyecek? Okula gitmeme kararı alarak Sefer, Taner ve Halime'yi üzüntüye boğan Sedef ve İsmet yeni bir karar alır. Sefer çocukların yeni kararı karşısında ne yapacak? Cemile, annesinin hatırasını canlandırıyor… Evi toplarken annesinden kalma bir eşya bulan Cemile, bunu bir emanet gibi görerek annesinin hatırasını canlandırmaya karar verir.

GÖNÜL DAĞI KONUSU NE?

Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesi anlatılıyor. Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek ekrana uyarlandı. Bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi… Çocukluk aşkı Dilek'le bir gün buluşma hayali kuran Taner'in kuzenleriyle yaptığı müthiş icat… Düğüncüleri, ağıtçıları, gelenekleri, tüm samimiyetiyle Anadolu insanı anlatıyor.

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