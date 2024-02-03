Gönül Dağı 126. bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Gönül Dağı dizisi yayınlandığı son bölümde izleyicileri yine merakta bırakan bir son ile bitti. Gönül Dağı 126. bölüm fragmanı yayınlandı mı soruları gündeme geldi. Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı 126. bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı dizisi; Anadolu'yu konu alan, izleyiciye keyifli dakikalar yaşatan, sıcak bir aile dizisidir. Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı 126. bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Detaylar haberimizdedir…

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gönül Dağı 126. bölümü bekliyor. Henüz Gönül Dağı 126. bölüm fragmanı yayınlanmadı. Gönül Dağı 126. bölüm fragmanı 125. Bölümün sona ermesinden hemen sonra yayınlanacaktır. Buna göre Gönül Dağı 126. bölüm fragmanı yayınlandığında haberimiz güncellenecektir.

GÖNÜL DAĞI 125. BÖLÜM ÖZETİ

Taner ve Selma, kayalıklardan düşen Yasemin'i hastaneye yetiştirir. Selma, yaptığı kötülükleri öğrendiği halde yaşam mücadelesi veren Yasemin'e destek olur. Yasemin yaşayacak mıdır? Veysel, dolandırıldığı gerçeğiyle yüzleşirken ailesiyle gerilim yaşar. Veysel parasını geri alabilmek için Musti'nin peşine düşer. Veysel, Musti'yi bulduğunda ne yapacaktır? Hüseyin, Adile'nin evinden asla ayrılamayacağını düşünürken beklenmedik bir kaza gerçekleşir. Hüseyin ve ailesi Ramazan'ın evine gider. Ramazan ve ailesinin tepkisi ne olacaktır? Sefer ve Hamdi, her yerde Süslü Badegül'ü arar. Süslü Badegül'ü bulabilecekler midir?

GÖNÜL DAĞI HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Gönül Dağı dizisi; Anadolu'yu konu alan, izleyiciye keyifli dakikalar yaşatan, sıcak bir aile dizisidir. Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı TRT 1'de her Cumartesi saat 20:00'da seyircisi ile buluşuyor.