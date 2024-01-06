Gönül Dağı 121. Bölüm CANLI İZLE! Gönül Dağı yeni bölüm FULL İZLE! Gönül Dağı dizisi CANLI YAYIN!

Gönül Dağı yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Gönül Dağı 106.bölüm izleme linki kullanıcılar tarafından araştırılıyor. TRT 1'in sevilen dizisi Gönül yeni bölüm canlı yayın linki merak konusu oldu. Dizi severler, Gönül Dağı'nın en son bölümünü kaçırmamak için canlı yayın linkini arıyor. İşte, Gönül Dağı canlı yayın izleme linki!

GÖNÜL DAĞI 121. BÖLÜM CANLI İZLE

Gönül Dağı her Cumartesi saat 20:00 'da TRT 1'de ekranlara geliyor. Bazı haftalar maç dolayısıyla yayınlanmıyor veya geç başlayabiliyor. Gönül Dağı bu akşam yeni bölümüyle saat 20:00 'da ekranlara gelecek. Buna göre saat 20:00 'da TRT 1 üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

GÖNÜL DAĞI 121. BÖLÜM

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Gedelli kasabası sakinleri tuvaletlerin tıkanmasıyla ne yapacaklarını şaşırır. Belediye ekipleri sorunu çözmeye çalışırlar ancak tıkanıklığın kaynağını bir türlü bulamazlar. Münir Başkan, amcaoğullarından yardım ister. Amcaoğulları sorunun kaynağını bulurlar.

GÖNÜL DAĞI 121. BÖLÜM FRAGMANI