Gönül Dağı 116. bölüm fragmanı İZLE! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı İZLE!

Popüler dizi Gönül Dağı'nın 115. bölümü izleyicilerle paylaşıldı. Merakla beklenen yeni bölüm fragmanı, dizi severler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Detaylar haberimizde...

TRT 1 kanalının sevilen dizisi Gönül Dağı yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Gönül Dağı dizisi her Cumartesi seyircisiyle buluşuyor. Arama motorlarında Gönül Dağı yeni fragman linki sorgulatılıyor. Kullanıcılar tarafından Gönül yeni bölüm fragmanı araştırılıyor. Peki, Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Detaylar haberimizde...

GÖNÜL DAĞI 116.BÖLÜM FRAGMANI

Gönül Dağı'nın 115. bölümü izleyicilerle paylaşıldı. Daha sonrasında 116. Bölüm fragmanı izleyiciler ile buluştu. Haberimiz içerisinde yer almakta olan bölüm üzerinden Gönül Dağı 116. Bölüm fragmanına ulaşabilirsiniz.

YENİ PROJELERİ DEĞERLENDİRECEK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Düşenkalkar senaryodaki hikayesi bittiği için 116. bölüm itibariyle ekipten ayrılacak. Daha önce de ayrılık haberleri çıkan ancak yalanlanan oyuncu başından beri rol aldığı dizide Muammer rolünü canlandırıyordu. Düşenkalkar, kadroya veda ettikten sonra bir süre yeni projeleri değerlendirecek.

62 yaşındaki usta oyuncunun geçtiğimiz günlerde kalp rahatsızlığı nedeniyle kadroya veda edeceği ileri sürülmüş bağlı olduğu menajerlik şirketi iddiayı yalanlayarak "Ali Bey'in hiçbir sağlık problemi yoktur" denilmişti.