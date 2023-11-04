Gönül Dağı 112. bölüm CANLI İZLE! 4 Kasım Gönül Dağı yeni bölüm İZLE!

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi yeni bölümü araştırılan konular arasında yer alıyor. Gönül Dağı her Cumartesi seyirciyi ekrana kilitliyor. Gönül Dağı yeni bölümü merak konusu oldu. Arama motorlarında Gönül Dağı 112.bölüm canlı izle sorgulatılıyor. İşte, 4 Kasım Gönül 112.bölüm izleme linki!

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜMDE NE OLACAK?

Selma ve Taner'in sevgili olduğunu bütün kasaba öğrenir. Zafer intikam almak için Fazıl'a ne söyleyecektir? Veysel kızına bakarken evde yangın çıkar. Baba kız yangından kurtulabilecek midir? Döndü ve Halime, Hüseyin'e kasabadan birini bulur. Buldukları kişi Ramazan ve Asuman'ı nasıl etkileyecektir? Rıfat geçinebilmek için ek iş olarak un fabrikasında çalışır. Rıfat'ın başına ne gelecektir? Yeşim diziden ayrılır. Kalacak yer arayan Yeşim'in yardımına Erkan koşar. Erkan, Yeşim'i nereye götürecektir?

GÖNÜL DAĞI 112.BÖLÜM CANLI İZLE!

Gönül Dağı yeni bölümleriyle adından söz ettiriyor. Gönül Dağı yeni bölümü her Cumartesi saat 20.00'da TRT 1 kanalında yayınlanmaktadır.