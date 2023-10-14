Gönül Dağı 109.bölüm CANLI İZLE 14 Ekim Gönül Dağı yeni bölüm İZLE! Gönül Dağı CANLI YAYIN!

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi yeni bölümü araştırılan konular arasında yer alıyor. Gönül Dağı her Cumartesi seyirciyi ekrana kilitliyor. Gönül Dağı yeni bölümü merak konusu oldu. Arama motorlarında Gönül Dağı 109.bölüm canlı izle sorgulatılıyor. İşte, 14 Ekim Gönül 109.bölüm izleme linki!

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM NE OLDU?

Veysel, fizyoterapi sırasında genç bir çocukla karşılaşır. Çocuğun bir hayalini gerçekleştirmek için amcaoğullarından yardım ister. Asker eğlencesi sırasında neler yaşanacaktır? Taner, Selma'yı mutlu edecek bir şey yapar. Taner ne yapacaktır? Ramazan, Veysel'in isteğini gerçekleştirmek için çabalarken Asuman ile aralarında neler yaşanacaktır?

GÖNÜL DAĞI 109.BÖLÜM CANLI İZLE!

Gönül Dağı yeni bölümleriyle adından söz ettiriyor. Gönül Dağı 109.bölümü her Cumartesi saat 20.00'da TRT 1 kanalında yayınlanmaktadır.