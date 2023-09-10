Gönül Dağı 105. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı full HD bölüm izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu?
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Amcaoğulları ayrı ayrı kendi dertleriyle uğraşırken, kasabada gelişen beklenmedik durum, onları bir araya getirir. Amcaoğulları birlikte kolları sıvamışken bu birlikteliği bozan durum ne olacaktır?
Sefer'in durumu iyice kötüleşmektedir. Son yaşadığı talihsiz olay, Zahide'nin endişelenmesine sebep olur. Sefer ve Zahide'yi bekleyen gelişme ne olacaktır? Bu sırada gözleri açılan Meryem de kasabaya gelmiştir. Rıfat ve Meryem'in ilk karşılaşmasında neler yaşanacaktır?
GÖNÜL DAĞI FULL HD BÖLÜM İZLE! (LİNK)
Berk Atan – Taner
Gülsim Ali İlhan – Dilek
Ecem Özkaya – Zahide
Ferdi Sancar – Dolmuşçu Sefer
Erdal Cindoruk – Ağıtçı Hüseyin
Ali Düşenkalkar – Düğüncü Muammer
Yavuz Sepetçi- Ciritçi Abdullah
Gülhan Tekin – Günşıl
Feyza Işık – Döndü
Nuri Gökaşan- Dişçi Musa
Cihat Süvarioğlu- Ramazan
Semih Ertürk- Veysel
Nazlı Pınar Kaya – Cemile
Ege Aydan- Belediye Başkanı Celal Bey,
Eser Eyüboğlu – Selami
Çiğdem Aygün – Keriman
Şebnem Dilligil – Halime
Hüseyin Sevimli – Rıfat
Zümre Meğreli – Hemşire Elif
Hazal Çağlar – Asuman
Ulviye Karaca- Gülsüm Öğretmen
Serkan Kuru - Doktor Kemal
GÖNÜL DAĞI 105. BÖLÜM FULL HD İZLE!
Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesi anlatılıyor. Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek ekrana uyarlandı. Bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi… Çocukluk aşkı Dilek'le bir gün buluşma hayali kuran Taner'in kuzenleriyle yaptığı müthiş icat… Düğüncüleri, ağıtçıları, gelenekleri, tüm samimiyetiyle Anadolu insanı anlatıyor.
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