Gönül Dağı 105.bölüm İZLE! 16 Eylül Gönül Dağı yeni bölüm izle! Gönül Dağı FULL İZLE!

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü araştırılan konular arasında yer alıyor. Gönül Dağı 105.bölümü canlı izleme linki merak konusu oldu. İşte, Gönül Dağı yeni bölüm izle!

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM NE OLDU?

Aradan uzun yıllar geçmesine rağmen Gedelli Kasabası yine bildiğimiz gibidir… Amcaoğulları işleri büyütmüş hayallerindeki Bilişim Vadisi'ni kurmuştur. Roket çalışmaları için izin almakla uğraşan TVR, beklemedikleri bir tehlike ile karşılaşırlar. Roketin düşmesi nasıl engellenecektir?

GÖNÜL DAĞI 105.BÖLÜM İZLE!

Gönül Dağı yeni bölüm izleme linki araştırılıyor. Gönül Dağı 105. bölümü TRT 1 kanalında saat 20.00'de yayınlanacaktır.