Ekranların beğenilen dizisi Gönül Dağı bugün 101. bölümü ile TRT 1'de olacak. Dizinin bitiminin ardından 103. bölüm final fragman çıktı mı merak ediliyor. Peki, Gönül Dağı 103. bölüm final fragman yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm final fragman çıktı mı? Gönül Dağı yeni bölümde neler olacak? Gönül Dağı yeni bölüm final fragman ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Gönül Dağı, 17 Ekim 2020 tarihinde TRT 1'de yayımlanmaya başlayan aile, dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisidir. Gönül Dağı 103. bölüm final fragman yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm final fragman çıktı mı? Gönül Dağı yeni bölümde neler olacak?

GÖNÜL DAĞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gönül Dağı her Cumartesi saat 20:00 'da TRT 1'de ekranlara geliyor.

GÖNÜL DAĞI 103. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gönül Dağı 102. bölümünün ardından 103. bölüm final fragmanı yayınlandı.

GÖNÜL DAĞI 102. BÖLÜM ÖZETİ

Selma Öğretmen'in Taner'e olan hisleri Veysel, Ramazan, Asuman ve Cemile'nin dikkatini çeker. Dörtlü, bu durumda ne yapacaklarını konuşurlar.

Taner ile arasındaki bazı yanlış anlaşılmalar sonucu Selma kendini zor bir durum içinde bulur. Selma ne yapacaktır?

Elif'in ameliyattan çıkmasıyla herkes rahat bir nefes alır. Yaptığı hataların farkına varan Barış, bir karar vermiştir. Barış ne yapacaktır?

Azize'nin evliliğine karşı çıkan çocukları Azize'yi huzurevinden alarak başka bir yere götürmeye karar verirler. Azize'nin tepkisi ne olacaktır?

Sennur ve Yaşar evlenmeye karar vermiştir. Sennur mükemmel bir düğün ister. Bu durum Yaşar'ın başına neler açacaktır?