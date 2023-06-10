Ekranların beğenilen dizisi Gönül Dağı bugün 101. bölümü ile TRT 1'de olacak. Dizinin bitiminin ardından 102. bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Peki, Gönül Dağı 102. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Gönül Dağı yeni bölümde neler olacak? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Gönül Dağı, 17 Ekim 2020 tarihinde TRT 1'de yayımlanmaya başlayan aile, dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisidir. Gönül Dağı 102. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Gönül Dağı yeni bölümde neler olacak?

GÖNÜL DAĞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gönül Dağı her Cumartesi saat 20:00 'da TRT 1'de ekranlara geliyor.

GÖNÜL DAĞI 102. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gönül Dağı 101. bölümünün ardından 102. bölüm fragmanı henüz çıkmadı. Fragman yayınlandığında paylaşacağız.

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Amcaoğullarının kasabaya dönüşü coşkuyla karşılanır. TVR hayallerine Gedelli'den ulaşmaya çalışacaklardır. Bu arada hastaneden haber gelir. Bebeklerin cinsiyeti öğrenilecektir. Amcaoğulları eşleri ile tatlı bir yarışa girerler. Kazanan kim olacaktır? Selma, aşkını gizlemeye çalıştığı için dalgınlaşır. Selma'nın halini gören Gülsüm Öğretmen ona nasihat verir. Selma itiraf etmeye karar verir. Taner'in tepkisi ne olacaktır? Elif'in hastalığının sebebini öğrenen Kenan, zor zamanlar yaşar. Elif'in hastalığı nedir? Keriman ve Selami, programa çıkarlar. Keriman yeni bir iş hamlesi yapacağını açıklar. Keriman, Ferses Müzik için ne yapacaktır?

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Amcaoğulları Elif'in hastalığını öğrenir. Kaya Ailesi Kenan ve Elif'e destek verir. Elif'in iyileşebilmesi için böbrek nakline ihtiyacı vardır. Bütün kasabalı uygun donör bulunabilmesi için seferber olur. Elif'e uygun donör bulunacak mıdır? Selma kendisiyle ilgili Taner'e yalan söyleyen Barış'a tepki gösterir. Selma yalanı düzeltebilmek için ne yapacaktır? Ciritçi, Barış'ı yolculuğa çıkarır. Yolculuğun etkisi Barış'ta nasıl olacaktır? Dişçi Musa ve Azize evlenmeye karar vermiştir. Azize'nin çocukları ortaya çıkar. Evliliğe tepkileri ne olacaktır?

GÖNÜL DAĞI KONUSU NEDİR?

Dizi, yazar Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış, Anadolu halkının yaşamını konu alan bozkır öykülerinden uyarlanmıştır. Sloganı "Bozkırda bir Anadolu masalı" olarak dizinin afişinde yayınlandı.

Dizi, "Gedelli" adındaki bir kasabada yaşayan üç amca oğlunun, yani üç kuzenin hikâyesini anlatmaktadır. Çocukluk yıllarından beri bir şeyleri icat etme, teknolojik araçlarla uğraşıp tamir etme gibi küçük çapta mucitlikler sergileyen bu üç kuzen, büyüdüklerinde de icatlar yapmaya devam ediyorlar ve farklı bir kanat yapısıyla bir uçak geliştiriyorlar...

GÖNÜL DAĞI OYUNCU KADROSU

Taner Kaya (Berk Atan): Kasabada türlü türlü icatlar yapan zeki, akıllı, bilgili ve hayalperest bir gençtir.

Dilek Akgün Kaya (Gülsim Ali): Taner'in çocukluk aşkıdır. Jeoloji mühendisidir.

Zahide Kaya Arslan (Ecem Özkaya): Taner'in ablasıdır. Sefer'in karısıdır.

Sefer Arslan (Ferdi Sancar): Kasabanın namuslu, dürüst, iyi kalpli bir bireyidir. Zahide'nin kocasıdır.

Ramazan Kaya (Cihat Süvarioğlu): Taner ve Veysel'in amca oğludur. Komik ve enerjiktir.

Veysel Kaya (Semih Ertürk): Ramazan ve Taner'in amca oğludur. Kolayca sinirlenir.