Gönül Dağı 100.bölüm fragmanı! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı İZLE!

TRT 1 kanalında yayınlanan Gönül Dağı yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Gönül Dağı dizisinin yeni bölüm fragmanı araştırılan konular arasında yer alıyor. Gönül Dağı dizisi her Cumartesi seyirciyi ekrana kilitliyor. Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü merak konusu oldu. Peki, Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Detaylar haberimizde...

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM NE OLDU?

Gedelli'ye amcaoğullarının yanına yabancı biri gelir. Amcaoğullarının gittiğini öğrenen kişinin yardımına Selma koşar. Amcaoğulları bu kişiye nasıl yardımcı olacaktır? Ciritçi rahatsızlanarak yatağa düşer. Ciritçi'yi sevenler başında toplanır. Ciritçi iyileşecek midir? Asuman ve Cemile, eşlerinin hafta sonu gelemeyeceğini duyduklarına çok üzülürler. İkilinin aklına bir fikir gelir. Amcaoğullarına sürprizleri ne olacaktır? Rıfat emanet para meselesi yüzünden kasabanın tepkisiyle karşılaşır. Kasabalı kahveden ayağını çekmiştir. Rıfat'ın yardımına Selami koşar. Selami'nin kahveyle ilgili fikri ne olacaktır? Elif'i halsizliği devam ederken Kenan tahlil sonuçlarını görür. Kenan ne yapacaktır?

GÖNÜL DAĞI 100.BÖLÜM FRAGMANI!

Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı araştırılan konular arasında yer alıyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağıdizisinin yeni bölümü merak konusu oldu. Gönül Dağıdizisinin 100.bölüm fragmanı henüz yayınlanmamıştır. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.