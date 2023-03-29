Gönül Dağı, 17 Ekim 2020 tarihinde TRT 1'de yayımlanmaya başlayan aile, dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisidir. Gönül Dağı neden yok, neden başlamadı, geç mi başlayacak? 29 Mart 2023 Gönül Dağı bu akşam ne zaman, saat kaçta, neden yok? Gönül Dağı günü mü değişti? Bilgiler sizlerle...

Ekranların sevilen dizisi Gönül Dağı bu akşam var mı yok mu merak ediliyor. Bugün de aynı şekilde yeni bölümü olacak mı merak ediliyor. Peki, Gönül Dağ neden yok? Gönül Dağı hangi gün?

GÖNÜL DAĞI NE ZAMAN YAYINLANIYOR?

Gönül Dağı her hafta Cumartesi günü ekranda oluyor. Ancak geçtiğimiz hafta Ramazan dolayısıyla Çarşamba günüekrandaydı. Bu hafta sevilen dizi Cumartesi günü yeni bölümü ile ekranda olacak.