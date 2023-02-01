Önemli isimlerin başrollerde yer almakta olduğu Gönül Dağ dizisinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan Gönül Dağ dizisinin yeni bölümü ne zaman? Gönül Dağ 85. Bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağ 85. Bölüm 2. fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi Gönül Dağı dizisinin 85. Bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Gönül Dağ dizisinin 1022. Bölüm 2. fragmanı merak ediliyor. Peki, Gönül Dağ dizisinin konusu nedir? 84. Fragmanı nasıl izlenir! Gönül Dağ dizisinin konusu ne? Gönül Dağ dizisinin yeni bölümde neler olacak? Detaylar haberimizde…

GÖNÜL DAĞI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Gönül Dağı dizisi, bozkırda yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatmaktadır. Şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesini anlatmaktadır.

GÖNÜL DAĞI 85. BÖLÜM 2. FRAGMANI YAYINLANDI MI?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül dağ 83 bölümünün ardından 1022. Bölümüyle izleyicilerinin karşınsa gelmek için gün sayıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınladı ve izleyicilerinin büyük beğenisini topladı. İşte televizyon dünyasına damgasını vuran Gönül Dağ dizisinin yeni bölüm fragmanı!