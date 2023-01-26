Önemli isimlerin başrollerde olduğu Gönül Dağ dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan Gönül Dağ dizisinin yeni bölümü ne zaman? Gönül Dağ 84.bölüm 2.fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağ 84.bölüm 2. fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi Gönül Dağdizisinin 84.bölüm 2.fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Gönül Dağ dizisinin 84. bölüm 2.fragmanı merak ediliyor. Peki, Gönül Dağ dizisinin konusu nedir? 84. Fragmanı nasıl izlenir! Gönül Dağ dizisinin konusu ne? Gönül Dağ dizisinin yeni bölümde neler olacak? Detaylar haberimizde…

GÖNÜL DAĞI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Gönül Dağı dizisi, bozkırda yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatmaktadır. Şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesini anlatmaktadır.

GÖNÜL DAĞI HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Gönül Dağı dizisi; Anadolu'yu konu alan, izleyiciye keyifli dakikalar yaşatan, sıcak bir aile dizisidir. Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı TRT 1'de her Cumartesi saat 20:00'da seyircisi ile buluşuyor.

GÖNÜL DAĞ DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Ekranların sevilen dizisi Gönül Dağ dizisinde yer alan oyuncular şu şekilde:

Berk Atan – Taner

Gülsim Ali İlhan – Dilek

Ecem Özkaya – Zahide

Ferdi Sancar – Dolmuşçu Sefer

Erdal Cindoruk – Ağıtçı Hüseyin

Ali Düşenkalkar – Düğüncü Muammer

Yavuz Sepetçi- Ciritçi Abdullah

Gülhan Tekin – Günşıl

Feyza Işık – Döndü

Nuri Gökaşan- Dişçi Musa

Cihat Süvarioğlu- Ramazan

Semih Ertürk- Veysel

Nazlı Pınar Kaya – Cemile

Ege Aydan- Belediye Başkanı Celal Bey,

Eser Eyüboğlu – Selami

Çiğdem Aygün – Keriman

Şebnem Dilligil – Halime

Hüseyin Sevimli – Rıfat

Zümre Meğreli – Hemşire Elif

Hazal Çağlar – Asuman

Ulviye Karaca- Gülsüm Öğretmen

Serkan Kuru - Doktor Kemal

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLADI!

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül dağ 83 bölümünün ardından 84. bölümüyle izleyicilerinin karşınsa gelmek için gün sayıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınladı ve izleyicilerinin büyük beğenisini topladı. İşte televizyon dünyasına damgasını vuran Gönül Dağ dizisinin yeni bölüm fragmanı!