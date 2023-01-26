Gönül Dağ 84.bölüm 2.fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağ 84.bölüm 2.fragmanı izle!
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Önemli isimlerin başrollerde olduğu Gönül Dağ dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan Gönül Dağ dizisinin yeni bölümü ne zaman? Gönül Dağ 84.bölüm 2.fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağ 84.bölüm 2. fragmanı izle!
Ekranların beğenilen dizisi Gönül Dağdizisinin 84.bölüm 2.fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Gönül Dağ dizisinin 84. bölüm 2.fragmanı merak ediliyor. Peki, Gönül Dağ dizisinin konusu nedir? 84. Fragmanı nasıl izlenir! Gönül Dağ dizisinin konusu ne? Gönül Dağ dizisinin yeni bölümde neler olacak? Detaylar haberimizde…
Gönül Dağı dizisi, bozkırda yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatmaktadır. Şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesini anlatmaktadır.
Gönül Dağı dizisi; Anadolu'yu konu alan, izleyiciye keyifli dakikalar yaşatan, sıcak bir aile dizisidir. Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı TRT 1'de her Cumartesi saat 20:00'da seyircisi ile buluşuyor.
Ekranların sevilen dizisi Gönül Dağ dizisinde yer alan oyuncular şu şekilde:
- Berk Atan – Taner
- Gülsim Ali İlhan – Dilek
- Ecem Özkaya – Zahide
- Ferdi Sancar – Dolmuşçu Sefer
- Erdal Cindoruk – Ağıtçı Hüseyin
- Ali Düşenkalkar – Düğüncü Muammer
- Yavuz Sepetçi- Ciritçi Abdullah
- Gülhan Tekin – Günşıl
- Feyza Işık – Döndü
- Nuri Gökaşan- Dişçi Musa
- Cihat Süvarioğlu- Ramazan
- Semih Ertürk- Veysel
- Nazlı Pınar Kaya – Cemile
- Ege Aydan- Belediye Başkanı Celal Bey,
- Eser Eyüboğlu – Selami
- Çiğdem Aygün – Keriman
- Şebnem Dilligil – Halime
- Hüseyin Sevimli – Rıfat
- Zümre Meğreli – Hemşire Elif
- Hazal Çağlar – Asuman
- Ulviye Karaca- Gülsüm Öğretmen
- Serkan Kuru - Doktor Kemal
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül dağ 83 bölümünün ardından 84. bölümüyle izleyicilerinin karşınsa gelmek için gün sayıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınladı ve izleyicilerinin büyük beğenisini topladı. İşte televizyon dünyasına damgasını vuran Gönül Dağ dizisinin yeni bölüm fragmanı!