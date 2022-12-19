Gönül Dağ 79.bölüm fragmanı fragmanı yayınlandı mı? 79.bölüm fragmanı izle!

Önemli isimlerin başrollerde olduğu Gönül Dağ dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan dizinin yeni bölümü ne zaman? Gönül Dağ 79.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm fragmanı izle! 79. bölüm fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi Gönül Dağ dizisininyeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen dizisinin 79. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Gönül Dağ dizisinin konusu nedir? 79. Fragmanı nasıl izlenir! Gönül Dağ dizisininoyuncuları kimlerdir? Gönül Dağ dizisinde yeni bölümünde neler olacak? Gönül dağ dizisi ne zamana, saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde…

GÖNÜL DAĞI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Bozkırda bir Anadolu masalı... Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesidir Gönül Dağı. Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının hikayesidir Gönül Dağı…

Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesidir Gönül Dağı Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan "Bozkırın kalemi" Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan ve Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan'ın başrollerini üstlendiği dizi, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi. Çocukluk aşkı Dilek'le bir gün buluşma hayali kuran Taner'in kuzenleriyle yaptığı müthiş icat… Düğüncüleri, ağıtçıları, gelenekleri, tüm samimiyetiyle Anadolu insanı. Bozkır topraklarının süsü özgürlük timsali Yılki Atları. Nerde bir aşığın, bir yetimin kalbi kırılsa Gönül Dağından bir parça taş kopar derler ama büyük ama küçük. Sevdiklerine kavuşamayan aşıklara, savurduğu taşlarla kol kanat geren Gönül Dağı..

GÖNÜL DAĞI DİZİSİNİNİ OYUNCULARI KİMLER?

Taner Kaya (Berk Atan): Kasabada türlü türlü icatlar yapan zeki, akıllı, bilgili ve hayalperest bir gençtir. Dilek Akgün Kaya (Gülsim Ali): Taner'in çocukluk aşkıdır. Jeoloji mühendisidir. Zahide Kaya Arslan (Ecem Özkaya): Taner'in ablasıdır. Sefer'in karısıdır. Sefer Arslan (Ferdi Sancar): Kasabanın namuslu, dürüst, iyi kalpli bir bireyidir. Zahide'nin kocasıdır. Ramazan Kaya (Cihat Süvarioğlu): Taner ve Veysel'in amca oğludur. Komik ve enerjiktir. Veysel Kaya (Semih Ertürk): Ramazan ve Taner'in amca oğludur. Kolayca sinirlenir.

GÖNÜĞL DAĞI DİZİSİNİNYENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Elif, annesinin kasabaya dönüşüyle birlikte ikilem içinde kalır. Geçmişin acı travmalarını derinden hisseden Elif, annesinin hikayesini öğrendiğinde onu affedebilecek midir? Amcaoğullarıyla en iyi nisan organizasyonunu yapma konusunda iddialaşan Cemile, Asuman ve Zahide kolları sıvamıştır. Asuman müzik okulunda Mahmut Tuncer'le karşılaşınca onu nisanda sahneye çıkmaya ikna eder. Mahmut Tuncer'in Gedelli'ye gelişiyle birlikte başta amcaoğulları olmak üzere herkeste hem şaşkınlık hem de sevinç oluşur. Büyük iş başardıklarını düşünen Cemile ve Asuman, nisan günü Mahmut Tuncer'in kaçırılmasıyla zor duruma düşer ve soluğu amcaoğullarının yanında alır. Nisan saatine kadar Mahmut Tuncer'i bulabilecekler midir? Hepsi ve daha fazlası Gönül dağ 79.bölümde. Gönül Dağı her Cumartesi saat 20:00 'da TRT 1'de...

GÖNÜL DAĞI DİZİSİ NE ZAMAN ,SAAT KAÇTA,HANGİ KANALDA?

Ekranların sevilen dizisi Gönül Dağı her Cumartesi saat 20:00 'da TRT 1'de ekranlara geliyor.