Gönül Boran kimdir? Gönül Boran Özüpak kaç yaşında, nereli? Gönül Boran Özüpak mesleği ne?
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Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Gönül Boran hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Gönül Boran'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Gönül Boran kimdir? Gönül Boran Özüpak kaç yaşında, nereli? Gönül Boran Özüpak mesleği ne?
Gündemde yer alan isimlerden biri olan Gönül Boran hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Gönül Boran'ın hayatını araştırıyor. Peki, Gönül Boran kimdir? Gönül Boran Özüpak kaç yaşında, nereli? Gönül Boran Özüpak mesleği ne? Detaylar haberimizde.
GÖNÜL BORAN ÖZÜPAK KİMDİR?
Gönül Boran Özüpak 1974 yılında dünyaya geldi.
Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olanGönül Boran Özüpak, 25 yıldır özel bir firmada pazarlama sorumlusu olarak görev yapmaktadır.
Gönül Boran Özüpak 2015 yılından bu yana da EYT Derneği'nin başkanlığını görevindedir.