'Gönül Bağı' İlk Mezunlarını Verdi

Turkcell’in Kahramanmaraş depremlerinin ardından başlattığı “Gönül Bağı” projeleri kapsamında Turkcell Akademi’nin eğitimlerini tamamlayan katılımcılara sertifikaları verildi. Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, “Depremden etkilenen bölgelerdeki her yaştan insanımızın mesleki ve kişisel becerilerinin artırılması, teknik gelişimlerinin desteklenmesi gibi konularda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çalışmalarımızla istihdama önemli katkılar sunuyoruz” dedi.

Turkcell'in Kahramanmaraş depremlerinin ardından başlattığı "Gönül Bağı" projeleri kapsamında Turkcell Akademi'nin eğitimlerini tamamlayan katılımcılara sertifikaları verildi. Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, "Depremden etkilenen bölgelerdeki her yaştan insanımızın mesleki ve kişisel becerilerinin artırılması, teknik gelişimlerinin desteklenmesi gibi konularda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çalışmalarımızla istihdama önemli katkılar sunuyoruz" dedi.

Turkcell, afet bölgesinin yeniden kalkınmasına destek sağlamak amacıyla başlattığı Gönül Bağı projelerine devam ediyor. Turkcell Akademi eğitim programlarıyla 7 bin kişiye eğitim verilmesi ve bin 100 kişiye istihdam sağlanması hedefleri aşamalı olarak yaşama geçiriliyor.

Turkcell'in üniversite öğrencilerine yönelik Geleceği Yazanlar Programı kapsamında sınıf içi eğitim kısmını tamamlayanlar Hatay'da sertifikalarını aldılar. Üniversiteli gençlerin eğitimi staj ile devam edecek ve başarılı olan adaylar Turkcell ve grup şirketlerinde istihdam edilecek.

Ayrıca Turkcell'in bulut tabanlı oyun platformu Game+ markasının katkılarıyla Bilişim Sanayicileri Derneği'nin (TÜBİSAD) kurduğu Teknolojik Eğitim Sınıfları'nda düzenlenen kodlama eğitim programı da mezunlarını verdi. Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Jan ve Suphi Beyluni Anadolu Lisesi'nde ve Defne ilçesindeki Muhtar Ahmet Yiğitoğlu Ortaokulu'nda 7 hafta sonu süren toplam 112 saatlik eğitimi başarıyla tamamlayan ortaokul ve lise öğrencileri de düzenlenen törenle sertifikalarını Turkcell yöneticilerinden aldılar.

"ÜLKEYE NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ KAZANDIRMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Eğitimlerle ilgili bilgi veren ve bölgeye yönelik istihdam çalışmalarına yönelik açıklamada bulunan Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Turkcell'i olarak, depremden etkilenen illerdeki afetzede vatandaşlarımız ve onların bölge dışında eğitim gören birinci derece yakınları için 'İstihdam Seferberliği' başlatmıştık. Yine bu kapsamda, deprem bölgesindeki eğitim ve gelişim programlarını Turkcell Akademi ile genişletip, bölgedeki bin 100 kişiyi istihdam etmeyi ve 7 binden fazla kişiye eğitim vermeyi planladığımızı da paylaşmıştık. Bu programlardan biri olarak, TÜBİSAD iş birliğiyle gerçekleştirdiğimiz Game+ kodlama eğitimlerimizin ilki tamamlandı. Ortaokul ve lise öğrencilerinin yanı sıra Geleceği Yazanlar Programı kapsamında üniversiteli gençlerimizin gelişimlerini desteklemek ve istihdamlarını sağlamak amacıyla bootcamp programları düzenledik. Programları başarıyla tamamlayan ortaokul, lise ve üniversiteli arkadaşlarımız sertifikalarını aldılar. Siber dünyanın labirentlerinde güvenle dolaşan, kod yazmaya başlayan, oyun geliştirebilen gençlerimizin gözlerindeki enerjiyi gördük. İşte tam da gençlerimizin gözlerindeki bu umut için onların yanındayız. Deprem bölgelerindeki insanımızın mesleki becerilerinin artırılması, teknik gelişimlerinin desteklenmesi gibi konularda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yazılım, yazılım test uzmanlığı, robotik kodlama, bulut teknolojiler, satış ve pazarlama gibi eğitimlerle ülkeye nitelikli iş gücü kazandırmaya devam ederek istihdama önemli katkılar sunuyoruz. Turkcell'in sürdürdüğü projelerde eğitimlerini tamamlayanlar; Turkcell, Paycell, Atmosware, Turkcell Global Bilgi ve Turkcell Bayii Satış kanallarında iş bulma imkanına sahip olacak."

ATILAN ADIMLAR İYİLİĞE DÖNÜŞTÜ

Turkcell'lilerin yer aldığı "Geleceğe Adım At" projesiyle binin üzerinde Turkcell çalışanının attığı adımlarla bir iyilik projesi daha hayata geçti. Atılan 120 milyon adım, bölgedeki dört köy okuluna futbol, basketbol ve voleybol sahasına dönüştü. Sahalar, Hatay Kırıkhan Çamsarı İlkokulu ve Ortaokulu, Hatay Arsuz Gözcüler İlkokulu ve Ortaokulu, Hatay İskenderun Bekbele İlkokulu ile Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Güzelyurt Ortaokulu'na yapıldı. Turkcell, Geleceğe Adım At projesi ile ileriki dönemde köy okullarına kitap bağışı ve kütüphanelerin yapılması için de çalışmalar yürütüyor.

Turkcell çalışanlarından oluşan 'Geleceğe Adım At' gönüllüleri ve Turkcell Spor Kulübü Basketbol Takımı oyuncuları ile çocuklar arasında dostluk maçı oynandı ve çocuklara top dağıtıldı.

GÖNÜL BAĞI PROJELERİYLE VERİLEN DESTEKLER

Bin 100 kişilik istihdamın yanı sıra 7 bin kişiye eğitim hedeflendi. Hatay Çağrı ve Mesleki Eğitim Merkezi çok yakın bir zamanda faaliyete geçecek.

Bölgenin lokomotif gücü¨ olan küçük işletmeler ve girişimci kadınlar; Paycell, Financell, Pasaj ve I·s¸Turkcell'le destekleniyor. Financell, deprem bölgesindeki ticari işletmelerin güneş¸ enerjisi projelerine kredi desteği sağlanıyor.

Yerel u¨reticilere, KOBI·'lere, çiftçiye ve bölge esnafına iyi gelecek projeleri adım adım gerçekleştirmek için çalışılıyor. Seferberlik ruhuyla başlanan faaliyetlere yenileri eklenerek devam ediliyor.

ADVERTORİAL YAYIN