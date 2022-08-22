Gönü Dağı fragman yayınlandı mı? Gönül dağı 66. Bölüm 2. fragman yayınlandı mı?
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Birçok kişinin severek izlediği televizyon dizileri arasında yer alan Gönül Dağı dizisi, birçok kişi tarafından merak edilmekte. Peki Gönü Dağı fragman yayınlandı mı? Gönül dağı 66. Bölüm 2. fragman yayınlandı mı?
TRT'nin sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı dizisi, 27 Ağustos Cumartesi günü TRT ekranlarında izleyicileriyle buluşacak. 27 Ağustos Cumartesi günü yayınlanacak olan 66. Bölüm fragmanı birçok izleyici tarafından merak ediliyor. Peki Gönü Dağı fragman yayınlandı mı? Gönül dağı 66. Bölüm 2. fragman yayınlandı mı?
Gönül Dağı dizisi, bozkırda yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatmaktadır. Şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesini anlatmaktadır.
Berk Atan - Taner Kaya
Ecem Özkaya - Zahide Kaya/Arslan
Ferdi Sancar - Sefer Arslan
Cihat Süvarioğlu - Ramazan Kaya
Semih Ertürk - Veysel Kaya
Ali Düşenkalkar - Muammer Kaya
Erdal Cindoruk - Hüseyin Kaya
Nazlı Pınar Kaya - Cemile Çakır/Kaya
Şebnem Dilligil - Halime Kaya
Feyza Işık - Döndü Kaya
Gülhan Tekin - Günşıl Kaya
Yavuz Sepetçi - Abdullah Kaya
Ege Aydan - Münir Korkmaz
Hazal Çağlar - Asuman Korkmaz/Kaya
Nuri Gökaşan - Musa Çakır
Eser Eyüboğlu - Selami Fersoy
Hüseyin Sevimli - Rıfat Turan
Çiğdem Aygün - Keriman Yavru/Fersoy