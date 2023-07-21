Gönlümden sözleri! Gönlümden - Tekir şarkı sözleri! Gönlümden - Tekir şarkı hakkında bilgiler

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GÖNLÜMDEN - TEKİR ŞARKI SÖZLERİ

Ziyan Olduk, Eyvahlar Olsun!

Kalbimize Ah'lar Dolmasın…

Göz Altlarım Yaştan Komalık,

İnsaf Etsin, Baştan Savmasın…

Gelsin Kavuşalım, Aşk Olsun…

Ah! Yazdıysa Allah Bozmasın…

Mevsim Yine Sonbahar Olsun,

Ama Bu; Son Bahar Olmasın…

Bu Çile Beni Bende Koymadı,

Gecenin Bilmem Kaçı Yoldayım…

Gönlümüz Yılgın; Derde Doymadık,

Yedinin Yirmi Dördü Dardayız!

Bu Kanayan Yoklukların Yaresidir,

Arıyoruz Olmuşların Çaresini…

Gönlümden, Gönlümden, Dökülüyor Gönlümden… Gönlümden!

Gözlerinde Hep Acının Karesiyim,

Dolduruyor Bak Yasımız Vadesini;

Ömrümden, Ömrümden, Götürüyor Ömrümden… Ömrümden!