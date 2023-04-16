Neşet Ertaş'ın beslediği Şu garip halimden bilen, işveli nazlı / Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? sözleriyle başlayan Neredesin Sen türküsü sözleri merak ediliyor. Genellikle türkünün "Şu garip halimden bilen, işveli nazlı" dizesi "Şu garip halimden bilen, şiveli nazlı" olarak karıştırılmaktadır. İşte, Gönlüm Hep Seni Arıyor Sözleri! Neredesin Sen türküsü sözleri nedir? Neşet Ertaş Neredesin Sen türküsü sözleri!

Neredesin Sen sözleri! Neşet Ertaş'ın beslediği Şu garip halimden bilen, işveli nazlı / Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? sözleriyle başlayan Neredesin Sen türküsü sözleri merak ediliyor. Genellikle türkünün "Şu garip halimden bilen, işveli nazlı" dizesi "Şu garip halimden bilen, şiveli nazlı" olarak karıştırılmaktadır. İşte, Gönlüm Hep Seni Arıyor Sözleri! Neredesin Sen türküsü sözleri nedir? Neşet Ertaş Neredesin Sen türküsü sözleri haberimizde...

NEREDESİN SEN SÖZLERİ

Şu garip halimden bilen, işveli nazlı

Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen?

Tatlı dillim, güler yüzlüm, ey ceylan gözlüm

Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen, neredesin sen?

Tatlı dillim, güler yüzlüm, ey ceylan gözlüm

Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen, neredesin sen?

Ben ağlarsam ağlayıp, gülersem gülen

Bütün dertlerim' anlayıp, gönlümü bilen

Sanki kalbimi bilerek, yüzüme gülen

Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen, neredesin sen?

Sanki kalbimi bilerek, yüzüme gülen

Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen, neredesin sen?

Sinemde gizli yaramı, kimse bilmiyo'

Hiç bir tabip yarama, merhem olmuyo'

Boynu bükük bir garibim, yüzüm gülmüyo'

Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen, neredesin sen?

Boynu bükük bir garibim, yüzüm gülmüyo'

Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen, neredesin sen?