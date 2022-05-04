Gonca Vuslateri kimdir? Kaç yaşında, nereli, evli mi? Gonca Vuslateri dizileri!

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GONCA VUSLATERİ KİMDİR?

Nazlı Gonca Vuslateri 2 Eylül 1986, Bursa doğumlu Türk oyuncudur.

2 Eylül 1986'da Bursa'da doğdu. Aslen Sakarya, Hendek'lidir. Abhaz kökenlidir. Babası astsubay olduğu için görevi nedeniyle ailesiyle birlikte 8 yıl boyunca Adana'da lojmanda yaşadı. Babası 1994'te emekli olunca ailesi ile birlikte Bursa'ya geri dönüp burada yaşamaya devam etti. 1998'de annesi ve babası boşandı. Bunun üzerine annesi ve ablası ile birlikte İstanbul'da yaşamaya başladı.

İlkokul 2. sınıftan beri oyunculuk eğitimi alan Gonca Vuslateri, liseden mezun olduktan sonra 2003 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümüne gitmiş ve bitirmiştir. DOT Tiyatrosunda da çalışan Gonca Vuslateri'nin oyunculuğa ilk adım attığı proje 1998 yılında Kanal D'de yayımlanmaya başlayan Ruhsar dizisi olmuştur.

Gonca Vuslateri 20115 Edip Burak Ertoğan ile evlenmiş, 2018 yılında boşanmıştır.

GONCA VUSLATERİ DİZİLERİ!

Ruhsar (1998, Kanal D)

Eyvah Kızım Büyüdü (2000, Kanal D)

Aliye (2004, atv)

Büyük Buluşma (2004, Samanyolu TV) - Filiz

Kız Babası (2006, Show TV)

Canım Ailem (2009, Atv) Nurcan

Küçük Sırlar (2010-2011, Kanal D ve Star TV) - Ceyla

Yerden Yüksek (2011, TRT 1) - Kumru

İbreti Ailem (2012, Star TV) - Yıldız

Yalan Dünya (2012-2014, Kanal D) - Eylem ve Vasfiye

Gönül İşleri (2014-2015, Star TV) - Kader

Anne (2016-2017, Star TV) - Şule

Tehlikeli Karım (2018, Show TV) - Derin

GONCA VUSLATERİ FİLMLERİ!



Bornova Bornova - Hande (2009)

Kaybedenler Kulübü

Bizans Oyunları - 5. Klitorya IV (2016)

Hedefim Sensin (2018)

Düğüm Salonu (2018)

Her Şey Dahil (2021)

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