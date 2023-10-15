Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri hamile mi ve ne zaman doğum yapacağı merak ediliyor. Vuslateri'nin 7 aydır birlikte yaşadığı sevgilisinden 2 buçuk aylık hamile olduğu gündeme gelirken başarılı oyuncudan açıklama geldi. Peki, Gonca Vuslateri hamile mi? Ne zaman doğum yapacak?

Gonca Vuslateri bir süredir birlikte yaşadığı sevgilisinden hamile mi ve ne zaman doğum yapacağı gündeme geliyor. Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri'nin 7 aydır birlikteliği olan sevgilisinden 2 buçuk aylık hamile olduğu iddia edilirken Vuslateri'den açıklama geldi. Gonca Vuslateri hamile mi? Ne zaman doğum yapacak? Detaylar haberimizdedir…

GONCA VUSLATERİ HAMİLE Mİ?

Şu günlerde Abdullah Oğuz'un "Zaferin Rengi" filminde Vera rolüne hayat veren Gonca Vuslateri anne oluyor. Ünlü oyuncu güzel haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

"EVET HAMİLEYİM"

İsmini açıklamadığı sevgilisiyle 7 aydır birlikte olan ünlü oyuncu "Magazinde kendimi okudum az önce. Zaten Birsen Altuntaş dışında kimseye konuşmam. Prensibim oldu bu. Evet, hamileyim. Bilinmesi için erken bir dönem. İşe gidip geliyorum, ortamım sakin. Kadın olduğum için doğurma özelliğim var zaten. öncelikle şaşkınlığa son vereyim. Yani bu genelde olabiliyor.

'Anne olmak çok istemedim' açıklamamı önüme getirmeyin. Hala aynı fikirdeyim.. sadece gelene "git" demiyorum. Bu da seçimim. Hazır demiyorken de; bu beni otomatik çocuk annesi yapar. Kendini kaybetmiş annelik ayinlerinde görünür müyüm bilmiyorum ama gayet cool akıyor hayatım.

Mükemmel bir sevgilim var. Gözüne ilk baktığımda 'bu adam' dediğim. Hala da o adam. Sanırım hep o. Fakat ünlülük işinde değil. Var olmak istememek demokratik hakkı. Öyle de olacak. Biz onu göreceğiz fakat hakkında konuşmayacağız. Nasıl ama? Cillop. Çünkü herkes baba olamaz. O bir baba adayı. Ne isterse o.

Evlilik tabii çocuk haberini aldığımda düşündüğüm bir şey. Bir kez evlendim. Gelinlik, takı, tabak çanak, pasta-börek sevmiyorum zira acayip rahatsız edici bir ses. Tüm düğünlerin ses sistemi korkunçtur. Düğün kanaatim budur. Aile hukuku her şeyin üstündedir. Olmalıdır. Çocuğun özlük hakları için. Fakat hava soğuk, ısınınca bir düğün yaparım" dedi.