Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri'nin kişisel hayatı hakkında çıkan iddialar ve merak edilenler gündemde. Vuslateri'nin hamile olup olmadığı, evli olup olmadığı ve sevgilisinin kim olduğu konuları araştırılmaktadır. Peki, Gonca Vuslateri hamile mi? Gonca Vuslateri evli mi, sevgilisi kim? İşte detaylar...

Gonca Vuslateri hamile mi sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri özel hayatı araştırılmaktadır. Gonca Vuslateri sevgilisi kimdir merak konusu oldu. Arama motorlarında Gonca Vuslateri bebeğinin babası kim olduğu sorgulatılıyor. Peki, Gonca Vuslateri hamile mi? Gonca Vuslateri evli mi, sevgilisi kim? Detaylar haberimizde...

GONCA VUSLATERİ HAMİLE Mİ?

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, gözlerden uzak tuttuğu sevgilisinden 2,5 aylık hamile olduğu haberlerini doğruladı. Vuslateri "Evet hamileyim. Bilinmesi için erken bir dönem" diyerek bebek müjdesini verdi.

GONCA VUSLATERİ SEVGİLİSİ KİM?

İsmini açıklamadığı sevgilisiyle 7 aydır birlikte olan ünlü oyuncu "Magazinde kendimi okudum az önce. Zaten Birsen Altuntaş dışında kimseye konuşmam. Prensibim oldu bu. Evet, hamileyim. Bilinmesi için erken bir dönem. İşe gidip geliyorum, ortamım sakin. Kadın olduğum için doğurma özelliğim var zaten. öncelikle şaşkınlığa son vereyim. Yani bu genelde olabiliyor.