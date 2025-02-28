Gonca Köksal kimdir, hangi partilidir? Ahmet Aras ve Gonca Köksal evleniyor mu?

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal'ın evlenme kararı aldığı açıklandı. Çiftin nisan ayında nikâh masasına oturacağı duyuruldu. Gonca Köksal kimdir, hangi partilidir? Ahmet Aras ve Gonca Köksal evleniyor mu?

AHMET ARAS VE GONCA KÖKSAL EVLENİYOR MU?

Muğla Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Yiğit tarafından yapılan açıklamada, çiftin nisan ayında evleneceği duyuruldu.

Yiğit, basın mensuplarına bilgi kirliliğinin önüne geçmek amacıyla bu açıklamayı yaptıklarını belirterek, "Sayın Ahmet Aras ve Sayın Gonca Köksal, aldıkları evlilik kararı doğrultusunda nisan ayında hayatlarını birleştireceklerdir" ifadelerini kullandı.

Çiftin nikah töreniyle ilgili detayların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Aras ve Köksal, 2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden belediye başkan adayı olmuşlardı.

GONCA KÖKSAL KİMDİR?

1981 yılında Muğla'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Muğla'da tamamladı.

Lisans eğitimini İstanbul'da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir Bölge Planlama Bölümü'nde tamamlayan Köksal, Yüksek lisans eğitimini; Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler alanı ile; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji alanında, "Toplumsal bir ölçek olarak kentsel mekânın dönüşümü: Muğla kentsel sit örneği" konulu teziyle tamamladı.

2014 yılında Cumhuriyet Halk Partisinden Menteşe Belediyesi Meclis Üyesi seçilen Köksal, 2019 yılına dek İmar Komisyonu Başkanlığı, İmar Komisyonu Başkan Yardımcılığı, Tarihi Kentler Birliği Temsilciliği görevlerinde bulundu. 2019 – 2024 yılları arasında ise Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği ve İmar Komisyonu Başkan Yardımcılığı, Menteşe Belediyesi Meclis Üyeliği ve İmar Komisyonu Başkanlığı görevlerini yürüttü. Bu görevlerin yanı sıra Muğla Büyükşehir Belediyesi Turizm Komisyonu Üyeliği, Türkiye Belediyeler Birliği Temsilciliği, Enerji Kentleri Birliği Temsilciliği, Menteşe Belediyesi Encümen Üyeliği, Tarihi Kentler Birliği Temsilciliği, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu Üyeliği görevlerinde de bulunan Köksal, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde halkın oylarıyla Menteşe'nin ilk kadın Belediye Başkanı seçildi.