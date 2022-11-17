2007 yılında nikah masasına oturan Gonca Derin ve Uğur Akkuş, 2018 yılında ihanet yüzünden boşandı. Çocuklarının velayetini alan ancak nafaka yüzünden eski eşiyle sürekli sorunlar yaşayan Gonca Derin, dün sosyal medya hesabından gündeme bomba gibi düşecek iddialarda bulundu. Peki, Gonca Derin kim? Uğur Akkuş eski eşi Gonca Derin kimdir? Gonca Derin kaç yaşında, nereli? Gonca Derin hayatı ve biyografisi!

Gonca Derin kimdir? sorusu gündemde yer alıyor. Şimdilerde eşi Ebru Şallı'yı darbettiği iddiasıyla gündeme gelen Uğur Akkuş'un eski eşi olan Gonca Derin'in kim olduğu merak ediliyor. Arama motorlarında Gonca Derin kim? Uğur Akkuş eski eşi Gonca Derin kimdir? Gonca Derin kaç yaşında, nereli? sorusu araştırılıyor. İşte Gonca Derin hayatı ve biyografisi!

GONCA DERİN KİMDİR?

Gonca Derin, Uğur Akkuş'un eski eşidir. İkilinin bir çocuğu var.

2007 yılında nikah masasına oturan Gonca Derin ve Uğur Akkuş, 2018 yılında ihanet yüzünden boşandı. Çocuklarının velayetini alan ancak nafaka yüzünden eski eşiyle sürekli sorunlar yaşayan Gonca Derin, dün sosyal medya hesabından gündeme bomba gibi düşecek iddialarda bulundu. Derin, kızının Akkuş tarafından kaçırıldığını ve şiddet gördüğünü öne sürdü.

Gonca Derin, şimdilerde eşi Ebru Şallı'yı darbettiği iddiasıyla gündeme gelen eski eşi Uğur Akkuş'un kızını kaçırarak şiddet uyguladığını iddia etti. Sosyal medya hesabından "Kızım bulunmazsa sabah Müge Anlı'nın kapısındayım" diyen Derin, kızının "Anne beni kurtar" dediği ses kaydını da yayınladı. Akkuş iddiaları kesin bir dille yalanlarken sabaha karşı yeni bir paylaşım yapan Derin, kızına kavuştuğunu duyurdu.