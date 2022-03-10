Gomis maçta yok mu, neden yok? Barcelona - Galatasaray maçında forvet kim olacak? GS maçında Gomis neden oynamıyor, cezalı mı, sakat mı? - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gomis maçta yok mu, neden yok? Barcelona - Galatasaray maçında forvet kim olacak? GS maçında Gomis neden oynamıyor, cezalı mı, sakat mı?

Haberler.com - Gündem
 - Güncelleme:
Gomis maçta yok mu, neden yok? Barcelona - Galatasaray maçında forvet kim olacak? GS maçında Gomis neden oynamıyor, cezalı mı, sakat mı?

Barcelona-Galatasaray maçının başlamasına yakın GS taraftarları, GS maçında Bafetimbi Gomis yok mu, neden yok? Barcelona - Galatasaray maçında forvet kim olacak, Bafetimbi Gomis neden oynamıyor, cezalı mı, sakat mı? merak ediyor. Peki, GS maçında forvet kimdir? Gomis maçta niye yok?

Bafetimbi Gomis maçta olmayacak mı, Gomis maçta yok mu? merak edilen konular arasında geliyor. İşte kısaca cevabı. Gomis maçta yok mu, neden yok? Barcelona - Galatasaray maçında forvet kim olacak? GS maçında Gomis neden oynamıyor, cezalı mı, sakat mı?

GOMİS MAÇTA YOK MU, NEDEN YOK?

Bafetimbi Gomis bugünkü Barca-GS maçında yedeklerde yer alıyor. Gomis maçta ilk 11 yer almadığı için şuanda sahada yok. Galatasaray forvet olarak Mostafa Mohammed ile başlıyor.

Bundan dolayı Gomis ilk 11'de olmadığı için maçta yok.

BARCA - GS İLK 11'LER

Barcelona: Ter Stegen, Dest, Araujo, Eric Garcia, Nico, Grankie de Jong, Pedri, Adama Traore, Ferran Torres, Memphis

Galatasaray: Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Taylan, Feghouli, Kerem, Babel, Mohammed

Haberler.com - Gündem

Bafetimbi Gomis, Gündem, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title