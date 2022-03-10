Gomis maçta yok mu, neden yok? Barcelona - Galatasaray maçında forvet kim olacak? GS maçında Gomis neden oynamıyor, cezalı mı, sakat mı?
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Barcelona-Galatasaray maçının başlamasına yakın GS taraftarları, GS maçında Bafetimbi Gomis yok mu, neden yok? Barcelona - Galatasaray maçında forvet kim olacak, Bafetimbi Gomis neden oynamıyor, cezalı mı, sakat mı? merak ediyor. Peki, GS maçında forvet kimdir? Gomis maçta niye yok?
Bafetimbi Gomis maçta olmayacak mı, Gomis maçta yok mu? merak edilen konular arasında geliyor. İşte kısaca cevabı. Gomis maçta yok mu, neden yok? Barcelona - Galatasaray maçında forvet kim olacak? GS maçında Gomis neden oynamıyor, cezalı mı, sakat mı?
GOMİS MAÇTA YOK MU, NEDEN YOK?
Bafetimbi Gomis bugünkü Barca-GS maçında yedeklerde yer alıyor. Gomis maçta ilk 11 yer almadığı için şuanda sahada yok. Galatasaray forvet olarak Mostafa Mohammed ile başlıyor.
Bundan dolayı Gomis ilk 11'de olmadığı için maçta yok.
BARCA - GS İLK 11'LER
Barcelona: Ter Stegen, Dest, Araujo, Eric Garcia, Nico, Grankie de Jong, Pedri, Adama Traore, Ferran Torres, Memphis
Galatasaray: Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Taylan, Feghouli, Kerem, Babel, Mohammed
Galatasaray - Beşiktaş derbisini sizce hangi takım kazanır? #GS | #BJK | #GSvBJK— Haberler (@Haberler) March 14, 2022