Gomis gol sayısı kaç oldu 2023?

Galatasaray'da performansıyla parmak ısırtan Gomis, attığı gollerle taraftarı coşturuyor. Performans istatistikleri ile merak konusu olan Gomis hakkında Gomis gol sayısı kaç oldu, merak edildi.

Galatasaray hücum hattının önemli isimlerinde Gomis, attığı gollerle dikkatleri çekiyor. Taraftarın sevgilisi Gomis hakkında Gomis gol sayısı kaç oldu konusu merak edildi. Peki, Gomis gol sayısı kaç oldu

GOMİS GOL SAYISI KAÇ OLDU?

Gol sayısı (13 Ocak 2023): 7

6 Ağustos 1985 doğumlu olan Bafetimbi Gomis, Fransa'nın güneydoğusunda bulunan sahil kasabası La Seyne'de dünyaya geldi.

Futbola 1994 yılında Sporting Toulon'da başlayan Gomis, 2000 yılında transfer olduğu Saint Etienne altyapısında gelişimine devam etti ve yakaladığı çıkışla ilk A takımı tecrübesini burada yaşadı.

Fransa'da St. Etienne, Lyon, Marsilya gibi önemli kulüplerde başarılı performanslar ortaya koyan Gomis, ilk yurt dışı tecrübesini Swansea City'de yaşasa da kariyerinin ilklerini Galatasaray'da deneyimledi.

Şampiyonluk ipini göğüslediğimiz 2017-2018 sezonunda 29 kez fileleri sarsarak gol kralı olan Bafetimbi Gomis, aynı zamanda kariyerindeki ilk şampiyonluk ve ilk gol krallığını Galatasaray'da yaşadı. Gösterdiği bu performansla Süper Lig'de bir sezonda bir takımla en fazla gol atan yabancı oyuncu unvanını Fenerbahçeli Alex de Souza'nın (28) elinden alan Fransız santrfor, bu istatistiğiyle kulüp tarihine geçti.

Galatasaray'da yaşadığı muhteşem bir yılın ardından taraftarın da sevgilisi olan Bafe, ardında unutulmaz hatıralar bırakarak Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımına transfer oldu.

Al Hilal formasıyla 3,5 yıl boyunca üstün bir performans ortaya koyan yıldız oyuncu, çıktığı 147 maçta 107 gol ve 16 asistlik performans sergiledi. 3,5 yılda Suudi Profesyonel Ligi tarihinin en golcü dördüncü futbolcusu oldu. Bu sezon ise 17 maçta 9 kez fileleri sarsarak formda olduğunu bir kez daha gösterdi. Gomis, 2021-2022 ara transfer döneminde Galatasaray formasına yeniden kavuştu.

Gomis 2021-2022 yarım sezonda 14 maçta 9 kez fileleri sarstı.