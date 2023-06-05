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Gomis Galatasaray'dan gidiyor mu? Gomis Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Gomis Galatasaray'dan gidiyor mu? Gomis Galatasaray'dan ayrılacak mı?

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Süper Lig'de 23. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin ardından kaldırdı. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılıların stadında kutlamalar yapılırken Bafetimbi Gomis hakkında Gomis Galatasaray'dan gidiyor mu? Gomis Galatasaray'dan ayrılacak mı? soruları aratılıyor.

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Gomis Galatasaray'dan gidiyor mu? Gomis Galatasaray'dan ayrılacak mı? merak ediliyor. Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı camiaya edip etmeyeceği merak edilenler arasında yer aldı. Deneyimli santrfor Gomis'in yaptığı açıklamanın ardından Gomis Galatasaray'dan gidiyor mu? Gomis Galatasaray'dan ayrılacak mı? soruları aratıldı.

GOMİS GALATASARAY'DAN GİDİYOR MU?

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı camiaya veda etti. Deneyimli santrfor yaptığı açıklamada, " Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde devam edecek ama ben devam edemeyeceğim. Galatasaray formasını taşımaktan her zaman gurur duydum. Belki bir gün başka bir görevle Galatasaray'a yeniden gelirim." ifadelerini kullandı. Gomis yaptığı açıklamada, " Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde devam edecek ama ben devam edemeyeceğim. Galatasaray formasını taşımaktan her zaman gurur duydum. Belki bir gün başka bir görevle Galatasaray'a yeniden gelirim." ifadelerini kullandı.

Gomis Galatasaray'dan gidiyor mu? Gomis Galatasaray'dan ayrılacak mı?

10 GOL ATTI

Gomis daha sonra yaptığı paylaşımda Nef Stadı'nın tribününde tek başına oturduğu bir fotoğrafı paylaşarak "The Last Dance (Son Dans)" ifadelerini kullandı. Fransız golcü bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 27 maçta 10 kez gol sevinci yaşadı.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

Bafetimbi Gomis Galatasaray Gündem Spor Haberler

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