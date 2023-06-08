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Gomis futbolu bıraktı mı? Gomis Galatasaray'dan gitti mi, neden? Gomis hangi takıma gidecek?

Gomis futbolu bıraktı mı? Gomis Galatasaray'dan gitti mi, neden? Gomis hangi takıma gidecek?

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Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da ilk ayrılan isim Bafetimbi Gomis oldu. Fransız yıldız, sosyal medyadan yaptığı açıklamada sarı-kırmızılılara veda etti. Arama motorlarında ise Gomis futbolu bıraktı mı? Gomis Galatasaray'dan gitti mi, neden? Gomis hangi takıma gidecek? soruları aratılıyor.

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Gomis futbolu bıraktı mı? Gomis Galatasaray'dan gitti mi, neden? Gomis hangi takıma gidecek? soruları gündeme geldi. Bafetimbi Gomis, Galatasaray taraftarına veda etti. Deneyimli yıldız sosyal medyadan yaptığı paylaşımın ardından arama motorlarında Gomis futbolu bıraktı mı? Gomis Galatasaray'dan gitti mi, neden? Gomis hangi takıma gidecek? soruları araştırıldı.

GOMİS FUTBOLU BIRAKTI MI?

Bafetimbi Gomis, Galatasaray taraftarına veda etti. Deneyimli yıldız sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bana gösterdiğiniz karşılıksız sevgi ve destek için sonsuz minnettarım! Bir gün yine buluşacağız!" ifadelerini kullandı. Bafetimbi Gomis sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bana gösterdiğiniz karşılıksız sevgi ve destek için sonsuz minnettarım! Bir gün yine buluşacağız!" ifadelerini kullandı.

Gomis futbolu bıraktı mı? Gomis Galatasaray'dan gitti mi, neden? Gomis hangi takıma gidecek?

Gomis Galatasaray'daki 2. döneminde 28 maçta forma şansı buldu. Fransız yıldız, 10 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

Bafetimbi Gomis Galatasaray Futbol Gündem Spor Haberler

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