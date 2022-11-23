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Gölyaka nerede? Gölyaka hangi ile, nereye bağlı?

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Gölyaka nerede? Gölyaka hangi ile, nereye bağlı?

Son zamanlarda duyulan haberler başta olmak sebebiyle birçok kişi tarafından Gölyaka nerede? Sorusu merak edilmeye başladı. Konuya ilişkin araştırılan sorular arasında Gölyaka hangi ile, nereye bağlı? Soruları da bulunuyor. Peki, Gölyaka nerede? Gölyaka hangi ile, nereye bağlı?

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Birçok kişi tarafından merak edilen Gölyaka nerede? Sorusunu sizler için yanıtladık. Gölyaka hangi ile, nereye bağlı? Sorusu gün içerisinde sıklıkla merak ediliyor ve araştırılıyor. Gölyaka'nın hangi şehirde olduğu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, Gölyaka nerede? Gölyaka hangi ile, nereye bağlı?

GÖLYAKA NEREDE?

Gölyaka, Düzce'nin ilçesidir. Efteni Gölü etrafına kurulduğu için, adına Gölyaka denmiştir, etrafı dağlarla çevrilidir. İstanbula 200 km, Ankaraya ise 250 Km mesafededir.

Nüfus'un büyük çoğunluğu tarımdan geçinir. büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık, fındık en önemli geçim kaynaklarıdır. Bunun dışında küçük çapta olsa da tekstil fabrikaları da ilçe ekonomisine katkı sağlamaktadır.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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