Haberler ›› Emlak ›› Gölpazarı'nda Taşhan Meydanı'nda sokak sağlıklaştırma ve cephe iyileştirme çalışmaları başladı

Gölpazarı'nda Taşhan Meydanı'nda sokak sağlıklaştırma ve cephe iyileştirme çalışmaları başladı

28 Kasım 2023 10:42 Son Güncelleme: 10:44 Abone Ol

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bulunan Taşhan Meydanı'nda '3. Etap2 sokak sağlıklaştırma ve cephe iyileştirme çalışmaları başladı. Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, Taşhan Meydanı'nın öneminden bahsederek, 'Gölpazarı'mızın tarihine ve kültürüne tanıklık eden ecdadımızın bize mirası ve emaneti tarihi eserlerimizin olduğu Taşhan Meydanında çalışmalarımıza başladık. İlçemizin tarihi dokunuşunu korumaya kararlıyız. Gölpazarına hayırlı olsun' ifadelerini kullandı.