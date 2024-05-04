Gölhisarlı hacı adayları dualarla uğurlandı

BURDUR - Burdur'un Gölhisar ilçesinde kutsal topraklara gidecek olan hacı adayları için uğurlama merasimi düzenlendi.

Geniş bir katılımla düzenlenen program, Çeşme Çarşı Camii önünde ikindi namazı sonrası gerçekleşti. Kutsal topraklara gidecek olan hacı adayları için dualar edildi. Duanın ardından alana gelenler, hacı adayları ile vedalaştılar.

Gölhisar ilçesinden özel bir şirket aracılığıyla kutsal topraklara 13 hacı adayının gideceği öğrenildi.